澳洲豬腳驗出萊劑 中市府稽查公有市場「攤商皆張貼標示」

自2021年開放萊豬進口以來首度驗出一批澳洲進口冷凍豬腳有0.001ppm的萊克多巴胺，引發民眾對食品安全的關注。台中市經濟發展局今針對公有零售市場全面稽查，核查結果所有攤商皆有依規張貼標示，確保食用豬肉資訊透明、安心。

食藥署今表示，近期邊境受理報驗澳洲冷凍豬腳1批，重量2萬2991公斤，該批貨品依規定查驗並抽樣送驗乙型受體素，檢出萊克多巴胺0.001ppm，符合「動物用藥殘留標準」的殘留容許量0.01ppm，因此於4月29日依規定放行。

經發局說，市府除平時例行性查核外，針對此次事件已責成各市場管理單位，加強對全市公有市場豬肉攤商的查核密度，查核是否依規定標示豬肉來源，包含「國產」或「進口」明確標示，所有生鮮豬肉攤商皆有標示，少數有張貼位置不顯著或標示不清者已立即進行輔導，要求立刻改善。

經發局說，豬肉攤商應確實掌握所販售豬肉的來源，清楚標示豬肉原料的原產地，攤商如未依「食品安全衛生管理法」相關規定標示產地，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

經發局說，為協助攤商符合法規，針對新進攤商亦會同步提供清晰標示樣板及宣導資源，未來將持續不定期抽查、加強巡查。