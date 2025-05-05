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食藥署不公布萊豬流向、不要求標示 養豬大縣喊話：民眾有知的權利
4月29日有首批萊豬輸台引發關注，食藥署今下午表示，根據食安法規定，不會針對符合殘留容許量的合法產品要求標示或公布流向，對此雲林縣養豬協會理事長吳英吉表示，不公布去向不合理，發生食安問題誰要負責。雲林縣長張麗善也喊話中央，民眾有知的權利與選擇權，應該要清楚標示萊豬。
雲林縣養豬協會理事長吳英吉說，中央若不公布萊豬去向並要求標示，恐怕會造成嚴重食安問題，對養豬產業也有衝擊，他認為此舉不合理，「黑的白的怎麼可以混在一起」，應該要將標示、流向都清楚公布，讓百姓選擇，這樣對百姓才有交到，否則出問題誰要負責。
張麗善表示，雲林是養豬大縣，早在中央開放萊豬進口時，就堅決反對萊豬進口，至今立場不變，堅持捍衛所有民眾食品安全，她要求中央嚴格把關萊豬，並清楚標示、公布流向，維護民眾知的權利以及選擇權，並確保養豬產業的永續發展及食品安全。
縣府農業處長魏勝德表示，雲林縣除成立「零瘦肉精聯盟」，從畜牧場、肉品廠到攤商、餐廳、小吃店，只要經檢驗且符合規定，縣府就發給認證標章，目前已累積畜牧場419家、餐飲店175家、小吃攤65家、食品販售及製造190家加入，更領先全台創立「雲饗豬」品牌，主打無瘦肉精、安全優質的本地豬肉。
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