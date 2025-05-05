食藥署不公布萊豬流向、不要求標示 養豬大縣喊話：民眾有知的權利

4月29日有首批萊豬輸台引發關注，食藥署今下午表示，根據食安法規定，不會針對符合殘留容許量的合法產品要求標示或公布流向，對此雲林縣養豬協會理事長吳英吉表示，不公布去向不合理，發生食安問題誰要負責。雲林縣長張麗善也喊話中央，民眾有知的權利與選擇權，應該要清楚標示萊豬。

雲林縣養豬協會理事長吳英吉說，中央若不公布萊豬去向並要求標示，恐怕會造成嚴重食安問題，對養豬產業也有衝擊，他認為此舉不合理，「黑的白的怎麼可以混在一起」，應該要將標示、流向都清楚公布，讓百姓選擇，這樣對百姓才有交到，否則出問題誰要負責。

張麗善表示，雲林是養豬大縣，早在中央開放萊豬進口時，就堅決反對萊豬進口，至今立場不變，堅持捍衛所有民眾食品安全，她要求中央嚴格把關萊豬，並清楚標示、公布流向，維護民眾知的權利以及選擇權，並確保養豬產業的永續發展及食品安全。