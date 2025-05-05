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澳洲萊豬輸台是敲門磚？ 食藥署長：不可想像且不存在

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
食藥署下午舉行記者會說明，署長姜至剛表示，未來邊境查驗仍將維持2至10%的一般抽批比率，且根據食安法規定，不會針對合法產品要求標示或公布流向。記者曾吉松／攝影
食藥署下午舉行記者會說明，署長姜至剛表示，未來邊境查驗仍將維持2至10%的一般抽批比率，且根據食安法規定，不會針對合法產品要求標示或公布流向。記者曾吉松／攝影

進口的澳洲冷凍豬腳被驗出含有萊克多巴胺，引發社會關注，在野立委質更疑此事將成為「美國萊豬輸台的敲門磚」。食藥署署長姜至剛親上火線駁斥，大眾不需要多做想像，這件事也不存在。他強調，進口肉品一切依照檢驗流程、資訊透明，政府一定會為民眾的食安把關。

澳洲萊劑豬腳引爆爭議，這是自110年1月我國開放含萊劑豬肉進口以來，首度有檢出數值紀錄的實例。近日大打關稅戰，美國特別關切台灣對豬肉及美牛產品要求的標示及檢查。澳洲並非我國主要豬肉進口國，但這次被驗出含有萊劑，雖未超標，難免引發是「美國萊豬輸台敲門磚」的想像。

澳洲進口「冷凍豬腳」成首批輸台萊豬，事情經過一天，食藥署今天下午臨時召開記者會，說明輸入的肉品產品依規定抽驗，數值在法規允許範圍內，且會公布於「豬肉儀表板」。包括進口多少、有沒有驗出萊劑，資訊每天11點在網站上公吿，落實查驗工作。

姜至剛強調，這批澳洲冷凍豬腳檢出微量，0.001PPM跟標準差了十倍之多，而業者也在事後發聲明致歉，表達要複驗及銷毀。他指出，食藥署在邊境查驗設下重重關卡，除了提升人力，還制定抽驗機制，只要有違規紀錄，就會提高抽驗標準。

至於日後是否會要求業者銷毀含萊劑的肉品，姜至剛說，只要是合格標準的產品，食藥署不會強制規範，這屬於業者自主的要求，他沒有特別的評論，也尊重業者的決定。未來進口肉品的抽驗比率不變、不會公布流向，邊境會持續把關。

外界關注台美關稅談判，是否會守住美方要求解除萊豬的標示、進口限制等，姜至剛表示，國際談判非食藥署的業務，一切由行政院與美方進行磋商，後續會配合政府的政策。

萊豬 食藥署

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