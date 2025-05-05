進口澳洲豬腳檢出萊劑 食藥署長姜至剛：不合格一定公布

我國自110年開放萊豬進口以來，4月29日輸入台灣的澳洲冷凍豬腳被檢驗出萊克多巴胺，也是首批驗出的進口萊豬。食藥署長姜到剛今天親上火線說明，強調「食安優先，這是我到任食藥署的使命」，另外根據食安法規定，不會針對合法產品要求標示或公布流向，表示食藥署不會硬性規定公布含有萊劑的廠商，但不合格的一定會公布。

另外， 食藥署公布最新邊境檢驗結果，豬肉及豬雜碎共計2萬5466批，檢出萊克多巴胺計1批，並無超標，即澳洲進口的豬其他可食部位檢出0.001PPM；但檢出2493批牛肉含有萊克多巴胺，6批超標不合格，均已依規定退運銷毀。

姜至剛表示，邊境檢驗放行的產品，都在科學分析下可接受風險。另外，政府也會持續執行食品後市場監測計畫；他強調，食品管理措施均以維護食安優先為前提，檢驗流程及安全規範皆有所依據。

「食安優先，這是我到任食藥署的使命，希望為國人建構安心的環境。」姜至剛說，食藥署對食品所採取的管理措施，都是透過科學分析原則，基於國人膳食風險評估及特殊飲食習慣，並參考國際標準而訂定。並透過中央地方合作，依據食品安全衛生管理法的相關規定，落實邊境查驗與市場稽查。

關於這次的萊豬事件，姜至剛表示，110年1月1日至114年4月30日，邊境報驗豬肉及豬雜碎共計2萬5466批，檢出萊克多巴胺計1批，其中檢出萊克多巴胺超標不合格為0批。另外，於後市場對進口及國產之豬肉產品共抽驗1萬8501件檢驗乙型受體素（含萊克多巴胺），結果皆合格。

110年至114年4月間，於後市場對進口及國產之牛肉產品共抽驗6141件檢驗乙型受體素（含萊克多巴胺），僅於110年有1件「美國冷藏牛腱」檢出0.02PPM萊克多巴胺不合格，已依法處辦，其餘皆合格。於後市場對進口及國產之豬肉產品共抽驗1萬8501件檢驗乙型受體素（含萊克多巴胺），結果皆合格。

姜至剛強調，牛豬肉產品均一體適用食品安全衛生管理法，所有合格放行案件，都在科學分析下可接受風險。他說，食品安全風險分析著重科學化，全體國人關心，把萊克多巴胺的劑量、暴露值、危險性皆量化，將風險評估發展成為可降低公眾健康危害的管理，所訂定合理的規範也接軌國際標準。

首批被驗出萊克多巴胺的澳洲冷凍豬腳進口業者「品田國際農畜股份有限公司」，已發表聲明致歉，會再針對該批產品進行複驗，若查驗屬實會將肉品銷毀。姜至剛表示，即使進口肉品沒有超標，但廠商致上歉意，這是業主自主的要求；食藥署不會硬性規定公布含有萊劑的廠商，但不合格的一定會公布。