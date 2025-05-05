憂萊豬吃下肚 議員揭新北食登平台還是去年4月資料

我國首次檢出來自澳洲22.99公噸冷凍豬腳，含0.001ppm萊克多巴胺，引發食安隱憂。民眾黨新北市議員陳世軒說，這批含萊劑的澳洲冷凍豬腳流向不明，呼籲新北加強稽查，且衛生局設食材登錄平台，報告還停留在去年4月迄今尚未更新，平台恐淪為虛設。

根據中央的豬肉儀表板顯示，今年進口豬肉占市場23%，內臟占7%，但市場抽查卻與進口比例明顯不符，陳世軒認為，是否有萊豬以混入組合肉，或加工肉流入市場不得而知，加上中央針對萊劑容許範圍跟地方有落差，新北在執行上必須更加嚴謹，呼籲新北市應主動出擊，加強檢驗與溯源，杜絕萊豬流入市場。

陳世軒指出，他查詢新北食安相關政策時發現，新北市雖有線上「食材登錄平台」供檢示，但以某速食業者所上傳的資訊顯示招牌豬肉堡的萊豬檢驗報告，報告時間停留在去年四月未更新，衛生局應該再強化企業自我揭露。

陳世軒建議，針對高風險來源的進口豬肉及內臟，增加抽檢頻率，並將檢測結果即時公開於「新北市食材登錄平台」，接受市民監督，提升透明度；萊豬可能混入組合肉或加工肉（如香腸、火腿），新北市應要求加工食品業者明確標示肉品來源及是否含萊克多巴胺，由於許多餐飲業者的貼紙標章都是幾年前張貼，「更新標示」很重要，並補助新北市養豬業者提升品質，優先使用國產豬，降低對進口豬肉依賴，減少萊豬流入風險。

新北衛生局說，針對轄內肉品製造、輸入、餐飲、販售、高風險族群供應膳食業者、市場及攤商抽驗畜肉乙型受體素，截至目前為止皆未有檢出萊克多巴胺，衛生局將持續加強抽檢，確保食安；據食品安全衛生管理自治條例第7條，另行公告13大業別若有使用進口豬肉，須在新北食材登錄平台揭露「豬肉及其豬肉原料原產地」、「是否含有萊克多巴胺」及「上傳相關檢驗報告或來源證明」等事項。