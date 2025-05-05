快訊

「警犬血汗訓練片」瘋傳！三層疊羅漢太震撼 百萬人全跪了

虐死剴剴…保母劉彩萱傳Line超渡 「疏文」求免入監、免高額求償金

新台幣狂升進入「2」字頭 學者曝央行的難言之隱

首批澳洲萊豬輸台 綠：政院用高標準把關食安

中央社／ 台北5日電

澳洲進口「冷凍豬腳」成首批輸台萊豬，雖未超標，但仍引起各界關注。民進黨立法院黨團今天表示，不論是誰執政，政府都要努力做到食安零容忍，希望讓食安問題回到專業、科學，行政院也一直用高標準及堅持的態度，為民眾把關食安。

此外，有媒體報導點名多位閣員恐遭撤換，內閣團隊將改組為戰鬥內閣。吳思瑤上午除在廣播節目專訪說明外，也在輿情回應記者會中表示，到目前為止，沒有收到相關的訊息，她也質疑報導內容根本是子虛烏有、背後是否有政治動機，恐怕是要打擊政府或媒體的刻意操作。

根據衛生福利部食品藥物管理署「豬肉儀表板」顯示，4月29日1批22.99公噸自澳洲進口的豬其他可食部位檢出0.001ppm萊克多巴胺。這是台灣在2021年元旦開放萊豬進口以來，首度有進口豬肉被檢出含萊克多巴胺0.001ppm，雖未超標，仍引發關注。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜今天召開輿情回應記者會，針對上述議題，提出相關說明。

吳思瑤說，不論是誰執政，政府都要努力做到食安零容忍，而依循國際標準，台灣做到資訊的公開透明，以及逐批嚴謹查驗，希望安定社會，期盼食安問題回到專業與科學。

陳培瑜表示，之所以會看到這批萊豬，是因為有公開透明的資料及邊境查驗做得很徹底，而查驗結果符合食安標準。對於食安層面，行政院一直用高標準及堅持的態度，為民眾把關食安。

台灣於2021年元旦開放萊豬進口，但針對豬隻各部位訂定萊克多巴胺容許殘留量，分別為肌肉及脂（含皮）0.01ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.04ppm、其他可供食用部位（例如胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等部位）為0.01ppm。

萊克多巴胺 萊豬 食安

延伸閱讀

傳520後內閣改組迎戰罷免 吳思瑤：子虛烏有 純屬臆測

傳內閣改組 吳思瑤質疑政治操作、炒作罷免藍綠對決

喊話曾想找陳智菡當罷瑤領銜人引熱議 賴苡任發聲批造謠

陳智菡補位罷瑤領銜人？黃國昌未置可否痛批：綠撕裂民主

相關新聞

澳洲萊豬輸台 政院指優先考量國人健康、綠委稱高標把關

澳洲進口「冷凍豬腳」成首批輸台萊豬，國民黨立委認為台灣正與美國進行關稅談判，憂心成為「美國萊豬進口敲門磚」。政院人士指出...

萊豬輸台民眾食不安 在野轟賴政府對美談判棄守食安

首批進口萊豬近日抵台，在野黨怒轟賴政府只想政治鬥爭、不顧國人食安，現在澳洲萊豬輸台，美國貿易代表署（USTR）日前公布「...

澳洲萊豬登台 圖解萊劑禁令何時解、哪國進口豬最多

衛福部食藥署日前公布放行一批自澳洲進口含萊劑的「冷凍豬腳」，重量為22.99噸，檢出值為0.001PPM，這是國內開放萊豬以來，首度有進口豬被驗出萊劑。消基會擔心民眾吃進萊克多巴胺，呼籲政府公布該批進口肉品流向。

【總編開箱】萊豬肉粽吃下肚 賴神擋不住關稅帝君？

端午節將至，澳洲進口的22.99公噸豬肉遭檢出含萊克多巴胺（萊劑），成為我國2021年開放萊豬進口以來，首批驗出的進口萊豬。4年來銷聲匿跡的萊豬如今公然叩關，隨著美國總統川普的關稅大軍，澳洲萊豬被視為美國萊豬的開路先鋒，「賴神」擋不住「關稅帝君」，國人不知吃下多少萊豬肉粽？

農憂萊豬蠶食 養豬業面臨崩盤

廿三噸萊豬叩關，台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠認為這表示未來將會是兩百噸、兩千噸，預料每年將以百分之三到五蠶食國產豬肉消費...

醫師：疑早有進口萊豬未檢出

衛福部食藥署檢出首批含萊劑「冷凍豬腳」，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，澳洲牛禁用萊劑，但豬隻一直都有用，過去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。