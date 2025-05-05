首批澳洲萊豬輸台 綠：政院用高標準把關食安

澳洲進口「冷凍豬腳」成首批輸台萊豬，雖未超標，但仍引起各界關注。民進黨立法院黨團今天表示，不論是誰執政，政府都要努力做到食安零容忍，希望讓食安問題回到專業、科學，行政院也一直用高標準及堅持的態度，為民眾把關食安。

此外，有媒體報導點名多位閣員恐遭撤換，內閣團隊將改組為戰鬥內閣。吳思瑤上午除在廣播節目專訪說明外，也在輿情回應記者會中表示，到目前為止，沒有收到相關的訊息，她也質疑報導內容根本是子虛烏有、背後是否有政治動機，恐怕是要打擊政府或媒體的刻意操作。

根據衛生福利部食品藥物管理署「豬肉儀表板」顯示，4月29日1批22.99公噸自澳洲進口的豬其他可食部位檢出0.001ppm萊克多巴胺。這是台灣在2021年元旦開放萊豬進口以來，首度有進口豬肉被檢出含萊克多巴胺0.001ppm，雖未超標，仍引發關注。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜今天召開輿情回應記者會，針對上述議題，提出相關說明。

吳思瑤說，不論是誰執政，政府都要努力做到食安零容忍，而依循國際標準，台灣做到資訊的公開透明，以及逐批嚴謹查驗，希望安定社會，期盼食安問題回到專業與科學。

陳培瑜表示，之所以會看到這批萊豬，是因為有公開透明的資料及邊境查驗做得很徹底，而查驗結果符合食安標準。對於食安層面，行政院一直用高標準及堅持的態度，為民眾把關食安。

台灣於2021年元旦開放萊豬進口，但針對豬隻各部位訂定萊克多巴胺容許殘留量，分別為肌肉及脂（含皮）0.01ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.04ppm、其他可供食用部位（例如胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等部位）為0.01ppm。