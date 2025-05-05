澳洲萊豬輸台 政院指優先考量國人健康、綠委稱高標把關

澳洲進口「冷凍豬腳」成首批輸台萊豬，國民黨立委認為台灣正與美國進行關稅談判，憂心成為「美國萊豬進口敲門磚」。政院人士指出，政府對產品輸入的原則是食安優先、科學分析、參考國際標準，並落實邊境查驗與市場稽查，會將維護國人健康需求列為優先考量。

4月29日，1批22.99公噸自澳洲進口的豬其他可食部位檢出0.001ppm萊克多巴胺。這是台灣在2021年元旦開放萊豬進口以來，首度有進口豬肉被檢出含萊克多巴胺0.001ppm，雖未超過國內安全容許值超標，仍引發關注。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜指出，正因食藥署設有豬肉儀表板，大家才能看到萊豬的資訊，也代表邊境查驗做得徹底，但此次查驗的萊豬的用藥殘留標準合規，食藥署當然依規定放行。

她說，相信在嚴格查驗、公開透明的情況下，政府會對國人食安負責，大家就不用擔心，行政院一直用高度標準，堅持為國人食安把關。就不會有外界所稱的疑慮。

「食安零容忍，無論誰執政政府都要努力做到。」民進黨團幹事長吳思瑤指出，台灣依循國際標準，並做到資訊透明公開、逐批嚴謹查驗，希望安定社會，這次查出的首批進口萊劑豬肉，其實是遠低於含量標準之內，是安全，希望大家都能讓食安問題回到專業、科學。

政院人士昨天也回應本報，該人士指出，政府對進口豬肉萊克多巴胺的安全容許值，是依據國際食品法典委員會（Codex）標準訂定，本案進口豬驗出0.001ppm，低於台灣容許值0.01ppm，顯示是安全的，同時也顯示政府對豬肉產品的邊境與上市後查驗是有效且透明的。

政院人士說，政府對產品輸入的原則是食安優先、科學分析、參考國際標準，並落實邊境查驗與市場稽查，政府會將維護國人健康需求列為優先考量。