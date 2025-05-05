快訊

邱軍涉酒駕撞死運將逃逸 檢起訴移審…法官裁定20萬交保

直播／台幣狂升 央行總裁楊金龍下午4時30分親上火線說分明

虐童案傳喚鑑定人調查 劉彩萱竟「自稱」童年受家暴才犯案

聽新聞
0:00 / 0:00

關稅戰…澳洲萊豬打頭陣 蔣萬安：捍衛大眾食安不容退讓

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席大安區里長座談。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席大安區里長座談。記者林麗玉／攝影

美國關稅戰壓力籠罩之際，首批含萊劑的澳洲豬肉進口台灣，專家認為政府恐擋不住美國要求放寬、解除對美豬牛的進口限制的壓力。北市長蔣萬安今表示，捍衛民眾食安是不容退讓、政府的職責，要好好做好源頭把關、後續追蹤。

蔣萬安也提到，標示來源國當然絕對不容退讓，明確清楚標示才是民眾期待，讓民眾清楚了解，所食用的食材與來源是哪裡，讓民眾有選擇的權利。

蔣萬安今天上午出席大安區里長座談，對於首批進口含萊劑豬肉悄悄來台，媒體問蔣，會不會覺得政府沒有把關，反而還是都在搞大罷免嗎？蔣強調，捍衛民眾的食安這個是不容退讓，接下來政府一定要站在捍衛民眾食安立場，關於民眾關心的包括食安、能源政策等議題，投入更多心力，專注在民生議題上，不要持續推動大罷免，製造社會更多對立。

蔣萬安今天上午出席大安區里長座談。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席大安區里長座談。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 豬肉 食安

延伸閱讀

魄力關鍵字..聲量第1 蔣萬安霸氣回：說我該說做我該做

卓內閣傳改組轉型戰鬥內閣5首長換血 蔣萬安用9字喊話

永康街漫步辦倒數 蔣萬曝里長最擔心1事…模擬情境推演

翻世壯運對戰表讓網友驚呆！對手竟是蔣萬安 直呼「太強了吧」

相關新聞

影／首批萊豬「澳洲冷凍豬腳」輸台 食藥署：不會公布流向

台灣從110年開放萊豬進口，上個月29日有首批萊豬輸台引發關注，食藥署下午舉行記者會說明，署長姜至剛、副署長林金富等人出...

憂萊豬吃下肚 議員揭新北食登平台還是去年4月資料

我國首次檢出來自澳洲22.99公噸冷凍豬腳，含0.001ppm萊克多巴胺，引發食安隱憂。民眾黨新北市議員陳世軒說，這批含...

進口澳洲豬腳檢出萊劑 食藥署長姜至剛：不合格一定公布

我國自110年開放萊豬進口以來，4月29日輸入台灣的澳洲冷凍豬腳被檢驗出萊克多巴胺，也是首批驗出的進口萊豬。食藥署長姜到...

澳洲萊豬輸台 政院指優先考量國人健康、綠委稱高標把關

澳洲進口「冷凍豬腳」成首批輸台萊豬，國民黨立委認為台灣正與美國進行關稅談判，憂心成為「美國萊豬進口敲門磚」。政院人士指出...

關稅戰…澳洲萊豬打頭陣 蔣萬安：捍衛大眾食安不容退讓

美國關稅戰壓力籠罩之際，首批含萊劑的澳洲豬肉進口台灣，專家認為政府恐擋不住美國要求放寬、解除對美豬牛的進口限制的壓力。北...

萊豬輸台民眾食不安 在野轟賴政府對美談判棄守食安

首批進口萊豬近日抵台，在野黨怒轟賴政府只想政治鬥爭、不顧國人食安，現在澳洲萊豬輸台，美國貿易代表署（USTR）日前公布「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。