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萊豬輸台民眾食不安 在野轟賴政府對美談判棄守食安

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰／台北即時報導
澳洲進口的豬其他可食部位（如豬腳、大腸頭、肝連、嘴邊肉、豬頭皮、豬腸衣等）檢出0.001PPM萊克多巴胺。示意圖 本報資料照
澳洲進口的豬其他可食部位（如豬腳、大腸頭、肝連、嘴邊肉、豬頭皮、豬腸衣等）檢出0.001PPM萊克多巴胺。示意圖 本報資料照

首批進口萊豬近日抵台，在野黨怒轟賴政府只想政治鬥爭、不顧國人食安，現在澳洲萊豬輸台，美國貿易代表署（USTR）日前公布「2025年對外貿易障礙評估報告」更指出，台灣要求進口豬肉需標示原產地，暗示美國豬肉產品存在食安風險，要求應予以排除。國民黨立委質疑，美國貿易代表署要求應排除標示原產地，如此等同全面棄守食安，在關稅談判壓力下，民眾的食安還能端上談判桌嗎？民眾黨立法院黨團也說，政府應加強稽核，對美談判同時也應嚴格把關立場。

「萊豬終於來了…」國民黨立委賴士葆說，蔡政府過去強調是為了國家經貿利益而開放萊豬，但多年下來，台灣依然無法加入國際經貿組織，如今進口商進口萊豬，用萊克多巴胺含量較低的萊豬先行，闖關測試民意，讓政府所稱「食安五環」成美麗口號。

賴士葆指出，當初各界要求萊豬進口應該標示，但政府屈從於美方要求，認為標示就是歧視，而據美國貿易代表署公布的「二○二五年對外貿易障礙評估報告」指出，標示原產地就是對美豬存在風險疑慮，應該予以排除；一旦產品沒原產地及萊豬標示，就等同全面棄守食安，如今在關稅談判壓力下，民眾食安還能端上檯面嗎？

民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，台灣正在與美國談判對等關稅，美方先前關切美豬與美牛產品標示問題，現在又碰到萊豬輸台「實在太巧合」，他要求政府應該做到加強稽核，而在對美談判的同時，也要嚴格把關立場。

美國豬肉 萊豬 食安

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