農憂萊豬蠶食 養豬業面臨崩盤

廿三噸萊豬叩關，台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠認為這表示未來將會是兩百噸、兩千噸，預料每年將以百分之三到五蠶食國產豬肉消費量，國產豬肉將無法與其競爭。在野黨立委批評賴政府只想政治鬥爭、不顧國人食安，行政院長卓榮泰應下台。

張佑誠表示，二○二一年開放萊豬，二○二五年第一面萊豬窗戶被打破，國內不准使用萊劑就面臨不對等競爭，未來國內豬場可能只剩大企業及大型豬場活得下來。

彰化縣養豬協會理事長陳筆輝表示，政府面對關稅談判也不能犧牲在地產業，若犧牲豬，接下來可能就輪到雞，沒有產業會倖免，若連產地標示和萊豬檢測都無法守住，養豬業可能面臨崩潰危機。雲林縣養豬協會理事長吳英吉說，政府不能罔顧豬農權益和食安，如果無法堅持「不開放美豬擴大進口」，不排除串連全國各養豬協會共商對策，籲請政府務必堅守原則。

彰化肉品市場總經理陳國興說，本土豬要求瘦肉精「零檢出」，但政府對進口豬流向並未嚴格把關，導致部分餐飲業者把進口豬和本土豬混用，無法保障消費者權益；雲林肉品市場總經理黃加安說，歐美不太吃內臟，很可能會加大內臟出口到台灣，加工、滷味等業者也可能採購較便宜的豬內臟，衝擊國內相關產業。

消基會執行董事徐則鈺表示，針對豬肉產品的標示絕不能讓步，尤其內臟進到小吃店不一定會標示，消費者將變得沒選擇，政府有必要對所有豬肉部位流向查清楚，包含本次這批澳洲豬肉。

國民黨立委許宇甄指出，全國豬肉進口商二○二○年舉行記者會宣稱「絕不進口萊豬」，政府還出面背書，賴清德總統上任將滿一年之際，進口商就棄守承諾，衛福部及農業部不敢吭聲、賴政府緊閉雙眼當作沒看到，卓榮泰應下台。