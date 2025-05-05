醫師：疑早有進口萊豬未檢出

衛福部食藥署檢出首批含萊劑「冷凍豬腳」，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，澳洲牛禁用萊劑，但豬隻一直都有用，過去是否已有含萊劑的豬肉、豬腳、豬雜等進口卻未被驗出是這次檢出的最大隱憂。

楊振昌說，萊劑添加在飼料可讓豬的交感神經興奮，增進食欲及瘦肉比例，但若過量使用在豬、牛，將產生躁動不安狀況。萊劑對人體影響是心跳加快、手發抖、腸胃道症狀，嚴重時可能心律不整，成人每公斤體重的萊劑每日安全攝食量為一微克，正常飲食並不會超過。

楊振昌指出，這批澳洲豬腳的萊劑數值在標準內，但大眾更擔心超標卻沒驗到的部分。他說，國人愛吃豬肉，產婦坐月子進補時可能吃到豬內臟，市售豬肉百分之九十至九十五都是國產，為什麼要吃有藥劑殘留風險的外國豬？建議豬肉應該清楚標示產地來源，讓消費者有更好選擇。

醫師蘇偉碩說，國內檢出第一批含萊劑冷凍豬腳，凸顯在關稅戰下，進口業者可能考量成本，願意進口成本較低、含萊劑的豬其他可食部位，呼籲衛福部應加強抽驗。他說，民眾在意的不是豬肉原產地，而是有沒有含萊劑，目前政府僅規定在包裝食品、餐廳等須標示肉品原產地，「原產地標示無法滿足消費者」。

蘇偉碩說，含萊劑成本較低的肉品，因售價較便宜，經濟狀況屬中下階層的消費者吃到的機會比較高，賴清德總統是醫師出身，建議應重新思考將萊劑含量納入肉品標示，為民眾健康把關。

衛福部食藥署表示，民國一一○年一月起針對可輸入生鮮冷藏冷凍豬肉產品，不分國別採百分之百「逐批查驗」，並依風險滾動調整頻率，只要查驗符合規定就可以輸入，現行各國輸入的豬肉產品採強度最低的「一般抽批查驗」比率為百分之二至十，除非檢出的肉品不合規定，否則不會調升邊境查驗頻率。