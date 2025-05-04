食藥署「豬肉儀表板」：首批含萊克多巴胺進口豬肉叩關

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
根據食藥署「豬肉儀表板」顯示，首批含有萊克多巴胺的進口豬肉進入台灣巿場。圖為民眾購買國產豬肉，非進口豬肉。記者黃義書／攝影
根據食藥署「豬肉儀表板」顯示，首批含有萊克多巴胺的進口豬肉進入台灣巿場。圖為民眾購買國產豬肉，非進口豬肉。記者黃義書／攝影

根據食藥署豬肉儀表板」顯示，於4月29日有一批自澳洲進口的22.99公噸豬其他可食部位檢出0.001ppm萊克多巴胺。該批也是台灣開放萊豬進口後，首批含有萊克多巴胺的進口豬肉。

我國在2021年一月一日開放萊豬進口，食藥署也從當年1月4日起架設「豬肉儀表板」供應民眾查詢萊豬進口量。就規定顯示，豬隻各部位都有訂定萊克多巴胺容許殘留量，其中豬肝、豬腎是0.04PPM，豬肉、豬脂肪、豬腸、豬腦等豬雜碎組織都是0.01PPM。

對此，食藥署表示，該批肉品為澳洲「冷凍豬腳」，依規定查驗並抽樣送驗乙型受體素，檢出萊克多巴胺0.001ppm，符合「動物用藥殘留標準」殘留容許量0.01ppm，在4月29日核發輸入許可。

食藥署強調，自110年1月1日起輸入豬肉產品，採逐批監視查驗，並持續依風險滾動調整查驗方式，輸入肉品皆會符合「動物用藥殘留標準」，經輸入查驗合格放行，得於國內銷售流通，未來也會持續依「食安優先、科學分析、國際標準及市場稽查」辦理。

萊克多巴胺 豬肉 食藥署

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