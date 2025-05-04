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首批「萊豬」輸台恐引一波食安風暴？ 食藥署最新說明

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
食藥署指出，澳洲進口豬肉貨品檢出萊克多巴胺0.001 PPM，符合「動物用藥殘留標準」於該類產品之殘留容許量0.01PPM，所有合格放行案件，都在科學分析下可接受風險。本報資料照片
食藥署指出，澳洲進口豬肉貨品檢出萊克多巴胺0.001 PPM，符合「動物用藥殘留標準」於該類產品之殘留容許量0.01PPM，所有合格放行案件，都在科學分析下可接受風險。本報資料照片

根據衛福部食藥署「豬肉儀表板」顯示，4月29日有一批從澳洲進口的22.99公噸豬其他可食部位，被檢出還有0.001PPM萊克多巴胺，引發各界擔憂，是否會有食安風險？食藥署表示，這批產品的萊劑殘留容許量在0.01PPM內，屬於可接受風險。

食藥署指出，近期食藥署邊境受理報驗澳洲「冷凍豬腳」1批（淨重2萬2991公斤），該批貨品依規定查驗並抽樣送驗乙型受體素，檢出萊克多巴胺0.001 PPM，符合「動物用藥殘留標準」於該類產品之殘留容許量0.01PPM，已於4月29日依規定核發輸入許可通知，並顯示於「豬肉儀表板」，所有合格放行案件，都在科學分析下可接受風險。

這是台灣開放萊豬進口後，首批含有萊克多巴胺的進口豬肉，食藥署強調，這一批肉品輸入產品符合「動物用藥殘留標準」，經輸入查驗合格放行，得於國內銷售流通。目前如此，未來也持續依「食安優先、科學分析、國際標準及市場稽查」辦理。

政府對於進口豬肉（含萊劑豬肉）於110年1月起，針對可輸入之生鮮冷藏冷凍豬肉產品，不分國別，採逐批查驗措施，經查驗符合規定始得輸入。食藥署強調，自110年1月1日起輸入豬肉產品，採逐批監視查驗，並持續依風險滾動調整查驗方式，現行各國輸入之豬肉產品，採一般抽批查驗。

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