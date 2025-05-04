首批澳洲萊豬進口22.99公噸 醫分析三大原因籲清楚標示

衛福部食藥署「豬肉儀表板」顯示，4月29日一批22.99公噸自澳洲進口的豬其他可食部位（如豬腳、大腸頭、肝連、嘴邊肉、豬頭皮、豬腸衣等）檢出0.001PPM。我國於20萊克多巴胺（簡稱萊劑）。2021年元旦開放萊豬進口，此為開放後首批進口含有萊劑的豬其他可食部位。

醫師蘇偉碩表示，前總統蔡英文任內開放含有萊劑的肉品可以進口台灣，但即使從澳洲進口的豬肉等，從來沒有檢出萊劑，這是國內第一批含有萊劑的豬其他可食部位，這方面可能凸顯三大問題。

第一、檢驗萊劑方式是否不同，以往都沒有檢出，為何這次檢出；其次，抽檢密度是否增加，而在這次檢出；第三，進口業者是否考量成本，願意進口成本較低、含有萊劑的豬肉，特別是端午節將近，豬肉需求增加等因素，不同於以往不選擇進口含有萊劑的豬肉。蘇偉碩說，檢驗方式、抽檢頻率，政府應清楚說明。

「民眾在意的不是豬肉原產地，如美國、澳洲，而是豬肉有沒有含有『萊劑』」，蘇偉碩說，民眾對於肉品含有萊劑，心理有許多擔心，但目前政府在食品標示僅規定在包裝食品、餐廳須標示肉品原產地，但原產地標示無法區分肉品有無含有萊劑。他說，民眾對萊劑有所疑慮，「原產地標示已無法滿足消費者」。

蘇偉碩說，畜牧業常見使用萊劑添加在動物飼料，以促進蛋白質合成、加速脂肪轉化與分解、增加動物瘦肉比例，可以有效降低飼養成本，因此，在美國對等關稅政策影響全球貿易下，許多進口商成本大增，為了獲得更好的利潤，選擇飼養成本較低的萊劑肉品，在進貨成本上也會較為便宜。

蘇偉碩指出，這類含有萊劑成本較低的肉品，因售價較為便宜，經濟狀況屬於中下階層的消費者，吃到的機會比較高。而對含有萊劑的豬肉，民眾應如何把關？蘇偉碩說，「這方面確實不容易做到」，因政府於進口肉品僅要求標示原產地，沒有標示是否含有萊劑。

其實，政府應清楚標示肉品有無含有萊劑，讓民眾自行選擇。蘇偉碩說，肉品清楚標示有無含有萊劑，可以讓不想吃萊劑的人，選擇貴一點、不含萊劑的豬肉，若有經濟考量，希望買便宜一點的，也可以選擇在檢驗合格下，含有萊劑的肉品，並不是讓民眾無從選擇。

蘇偉碩說，賴清德總統是醫師出身，建議應重新思考將萊劑含量納入肉品標示，讓肉品更加的清楚標示，為民眾健康把關。