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首批澳洲萊豬悄叩關 消基會：憂心流向加工食品

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
首批澳洲萊豬悄叩關，檢出0.001PPM萊克多巴胺，消基會憂心流向加工食品。本報資料照片
首批澳洲萊豬悄叩關，檢出0.001PPM萊克多巴胺，消基會憂心流向加工食品。本報資料照片

美國關稅戰持續延燒，除了對產業的影響，也再次點名台灣開放對美豬美牛、基改食品、米酒稅率的限制。2021年開放美豬時，民眾擔憂含萊克多巴胺的肉品進口，食藥署因應美國萊豬進口政策設置的「豬肉儀表板」，近日爆出首批澳洲進口萊豬輸台，檢出0.001PPM萊克多巴胺。

據食藥署豬肉儀表板統計，截至2024年為止仍無任何含萊劑豬肉進口，雖然4月29日驗出的萊克多巴胺為0.001PPM在萊劑殘留容許量標準內，但消費者文教基金會擔心民眾是否吃到含萊克多巴胺豬肉製品，呼籲政府應嚴格把關，並公布該批進口肉品流向。

消費者文教基金會董事鄧惟中表示，國人的豬肉食用量大於牛肉，對於檢驗規範本就應該更加嚴謹，衛福部食藥署是為國民食安把關的最大權責機關，希望政府以行政手段嚴格稽查，並確保進口肉品的安全，讓民眾安心。

鄧惟中指出，過去曾抽樣600件食品，當中僅有2件標示含美國豬肉，質疑美豬有改標、洗產地之嫌。他呼籲，政府應公布該批肉品流向，是否直接供人食用或至加工廠，尤其是製成加工肉品或重組肉。甚至，相關部會應研議是否直接在產品上標示有無含萊克多巴胺，讓消費者有選擇權。

2021年1月起，台灣解禁含萊劑的美國豬肉進口，進口9項法案全通過，鄧惟中強調，比起肉品產地來源，民眾更在意「含不含瘦肉精」的標示，政府除了揭露流向，未來更要標示食品標示查驗結果。

尤其是端午節快到了，豬肉需求量大，鄧惟中提醒，購買時先認清政府標章的肉品，食用台灣豬可支持本土畜牧業，例如CAS屠宰證明、產銷履歷，多一分保障。

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