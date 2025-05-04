聽新聞
0:00 / 0:00
首批進口萊豬輸台 澳洲22.99公噸豬雜驗出萊克多巴胺
食藥署「豬肉儀表板」顯示，4月29日一批22.99公噸自澳洲進口的豬其他可食部位（如豬腳、大腸頭、肝連、嘴邊肉、豬頭皮、豬腸衣等）檢出0.001PPM萊克多巴胺。我國於2021年元旦開放萊豬進口，此為開放後首批進口含有萊劑的豬肉，儘管來自澳洲，但被視為美國萊豬輸台的敲門磚。
現行食藥署豬隻各部位萊克多巴胺容許殘留量為豬肝、豬腎為0.04PPM，豬肉、豬脂肪，以及豬腸、豬腦等豬雜碎組織均0.01PPM，而這批來自澳洲豬其他可食部位萊值低於標準值。
統計顯示，截至4月以前，我國豬肉進口國以加拿大為主，達1萬9728噸，其次為西班牙（7473噸），澳洲並非我國主要豬肉進口國，但食藥署資料顯示，4月29日一批來自澳洲22.99公噸的豬其他可食部位，被檢出0.001PPM萊克多巴胺。
我國於2006年禁止含瘦肉精豬肉進口，為了加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）等國際組織，前總統蔡英文於2020年宣布開放萊劑豬肉進口，2021年元旦正式開放萊豬進口，國民黨發起反萊豬公投，並未通過。
由於國人對於美豬多有疑慮，政府於開放後採取多項配套措施，在食品標示規定上，強制要求業者標示豬肉來源，以確保消費者知情權；並透過檢疫及查驗，加強進口肉品的檢疫和查驗，以確保食品安全，而食藥署也成立「豬肉儀表板」，定期布台灣豬肉與進口豬肉累計數量，其中一欄為「檢出萊劑」。
事實上早在美國總統川普宣布「對等關稅」之前，，美國貿易代表署（USTR）就宣布「2025年對外貿易障礙評估報告」，其中對於台灣要求落實豬肉產品原產地標示，並對嚴格規範進口豬肉的萊克多巴胺最大殘留容許值（MRL）等作法，表達嚴重關切，認為此舉為「不正確地暗示美豬產品（包括萊克多巴胺豬肉）存在食安疑慮。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言