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陸禁台肉品！陸網民感謝博恩「他是友軍」 兩岸論壇再掀戰火

聯合新聞網 / 綜合報導
知名脫口秀主持人曾博恩日前在節目上探討萊豬議題，半開玩笑稱可將萊豬做成肉鬆，賣到大陸。圖/取自博恩夜夜秀
知名脫口秀主持人曾博恩日前在節目上探討萊豬議題，半開玩笑稱可將萊豬做成肉鬆，賣到大陸。圖/取自博恩夜夜秀

美國萊豬進口政策引爭議，而網紅博恩日前在脫口秀節目「博恩夜夜秀」上，開玩笑說可以把萊豬做成肉鬆，再賣給中國大陸，讓國台辦痛批這是「惡毒想法」，國台辦還說會嚴禁台灣肉品輸入。消息曝光後，許多大陸網友讚博恩是「友軍」，幫他們把控食安。

陸網《知乎》一篇標題為「如何看待台灣脫口秀稱『把瘦肉精豬做成肉鬆賣給大陸』，國台辦宣布嚴禁台灣肉製品輸入？」的文章引起討論。許多大陸網友直呼博恩不是敵人，而是「友軍」，國台辦的做法說明大陸很重視食安，所以要感謝博恩。

陸網友感謝博恩。 圖擷自知乎
陸網友感謝博恩。 圖擷自知乎

其中一名叫「笨呆薪火」的陸網友更指，從博恩脫口秀及觀眾大笑的反應來看，可以知道台灣不少人不把大陸人當「人」看待，這已經不是單純歧視，而是「法西斯」。他續指，所謂法西斯就是，「認為自己民族優秀，要佔領足夠生存空間，因而要肉體毀滅某些『劣等民族』」，該網友更說，法西斯已經是台灣部分民眾的真實想法。至截稿時間，這則留言已獲得2.4萬讚數。

而PTT網友們看到《知乎》上的這則留言，也作出許多回應，「侵略國說被侵略國的人民法西斯主義 ？」、「野味都敢亂吃了，還怕萊克多巴胺？」、「原來我是…法西斯？笑死」；也有網友說，「笑死，這不就是脫口秀嗎？美國講的不是更誇張」、「不知道什麼叫喜劇嗎？」、「欸不是，那些台下的觀眾不管你說什麼他們都會笑」。

有大陸網友稱許多台灣人事實上是法西斯，而此番言論讓台灣鄉民不認同。 圖擷自知乎
有大陸網友稱許多台灣人事實上是法西斯，而此番言論讓台灣鄉民不認同。 圖擷自知乎

美豬 美牛 博恩夜夜秀

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