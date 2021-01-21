台東全面肉品稽查 萊克多巴胺檢測均合格

台東縣政府1月全面加強肉品標示稽查及抽驗，今天公布結果，畜肉皆未檢出乙型受體素，萊克多巴胺快速檢驗測試均為合格。

台東縣政府衛生局1月起派出18名稽查員加強稽查台東縣豬肉、牛肉原料產地標示情形，查核241家次、產品標示653件，包含台東市中央市場、大賣場、便利商店、早餐店、便當店，肉品來源及原產地標示，結果皆符合規定。

另外，截至1月20日共計抽驗生鮮冷凍冷藏畜肉產品17件（豬肉12件、牛肉5件），除4件豬肉仍檢驗中，其他13件畜肉皆未檢出乙型受體素；畜肉原產地標示稽查時，亦抽驗商家生鮮畜肉原料，進行萊克多巴胺快速檢驗測試，共執行11件，結果均為合格（皆為陰性）。

衛生局提醒商家，從大賣場、超市、傳統市場、零售通路，至餐廳、便當店、小吃攤等，不管是生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或是任何含豬肉及可供食用部位的食品，都要清楚標示豬原料原產地。