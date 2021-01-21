豬價漲2成 藍推反萊豬影片「當滷肉飯不再是下班慰藉」

萊豬開放進口21天，台灣豬價日益上漲，國民黨今舉行記者會指出，全台豬肉平均價格較去年同期漲約2成，農委會卻卸責給春節季節性需求，但今年過年是2月中旬，1月豬價的高漲幅並非合理範圍，而且光是1月就已經上漲逾7%，已經增加不少家庭的負擔。國民黨也推出最新反萊豬影片「當豬腳麵線，不再是祝福」，呼籲民眾連署公投。

國民黨文傳會主委王育敏根據農委會畜產行情資訊網數據指出，今年1月19日全台豬肉平均價格為每公斤77.35元，較去年同日的63.8元高漲了21.23%，也較今年1月1日的72.06元上漲了7.34%；若以今年1月（統計至19日）來看，全台豬肉平均價格為每公斤75.76元，相較於去年同期的64.54元，漲幅高達17.38%，增加每個家庭不少的負擔。

對於全台豬價上漲，農委會主委陳吉仲辯稱，「毛豬批發價波動是因為農曆春節即將來臨，屬於常態和季節性需求」，還說「消費者負擔得起，現在的波動在合理範圍內」。王育敏表示，去年農曆春節假期為1月24日至29日，但整體1月豬肉平均價格維持在每公斤約63.76元，今年農曆春節假期為2月11日至16日，還沒到就已經增加近2成的漲幅，若接近農曆春節，恐會再有一波漲幅，陳吉仲只會說「消費者負擔得起」的風涼話，這樣的政府官員還適任嗎？

王育敏強調，豬價上漲關鍵在於蔡政府不願意明確標示萊劑，導致進口豬肉無法發揮調節價格的功能。而台灣豬標章之亂，導致政府失去信用，陳吉仲更應負起最大的責任，先是誇口說「掛上台灣豬標章就百分之百國產豬」，但被畜產會執行長王忠恕一席「豬標章不可能做到百分之百國產豬」打臉，結果就拿王開刀拔官，此舉並不能改變農委會無能決策的事實。

國民黨今天記者會也公布了新一支「反萊豬」影片，訴求「每一口的幸福，不能成為過去」，呼籲大家一起參與反萊豬公投連署。影片呈現過去大家開心吃的豬肉，但往後當下班的慰藉，不再是滷肉飯；慶生時吃豬腳麵線，不再是祝福；野餐烤香腸，不再是歡樂；生病時吃豬肝湯，不再是進補，一切都因開放萊豬進口後變了調。