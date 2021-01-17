萊豬不易吃到中毒 籲標示讓民選擇

「萬物皆有毒，劑量和暴露量決定毒性。」台大毒理學教授姜至剛17日指出，依國內的美豬萊劑殘留容許量標準，以60公斤成人換算，每人每天吃6公斤豬肉、1.5公斤豬肝或腰子才可能超標，且超標離中毒仍有一段距離；但政府仍應做好標示，讓民眾想避免食用時，有選擇不吃的權利。

劑量決定毒性

「萬物皆有毒，劑量和暴露量決定毒性。」姜至剛指出，毒理學之父Paracelsus曾說，「所有的物質都是毒物，只要劑量正確，就可以把毒物變仙丹。」萊克多巴胺屬於乙型交感神經受體致效劑，原本用於治療人類氣喘，但發現效果不彰，後來成為動物用藥，因可增加肌肉，減少脂肪，就被稱為瘦肉精；食品安全一定要透過風險分析，才有科學根據。

「風險分析就是由物質毒性和曝露量的多寡計算。」姜至剛指出，依國內的美豬萊劑殘留容許量標準，腎臟、肝臟0.04ppm，豬肉、脂肪及其他部位0.01ppm（0.01ppm=10μg/Kg），以60公斤成人換算，每人每天吃6公斤豬肉、1.5公斤豬肝或腰子才超標，但超標離中毒仍有一段距離；但政府應做好標示，讓老人、孕婦等易感族群及民眾想避免食用時，有選擇不吃的權利。

食安誤解恐造成恐慌

對於蘇偉碩醫生先前稱，萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍的論述，姜至剛重申，他在先前公聽會就指出，蘇醫師所引用的學術論文在 2014年把萊劑在水中化學濃度的標示為16µM，但到了2017年該論文回顧發表時，將該數值誤植為0.016 mM，換言之蘇醫生引用誤植的數據，因此論述不成立。他強調，除了身體健康外，心理健康也很重要，不希望讓大家因為食安誤解而產生對健康的恐慌。

姜至剛表示，食藥署現行推出的溯源系統實為「擾民」，應從源頭開始標示，政府應協助豬農進行標示，而非讓商家自行申請登記；根據陽明大學環衛所和榮總臨床毒物科在2013年的發表，當時還沒開放萊豬進口，國內就疑似有養雞場使用瘦肉精，代表政府管制措施不夠確實，還須加強管制。

【更多精采內容，詳見 】