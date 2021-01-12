侯友宜喊話要蔡英文兌現承諾！ 把萊豬與非萊豬標出來

蔡英文總統今日上午至三峽紫微天后宮參拜，但沒找人也在三峽的新北市長侯友宜參加。侯友宜趁此機會隔空向蔡英文喊話，既然萊豬已擋不住了，至少要做到標示清楚，讓民眾有權力選擇要不要吃，這也是蔡英文當初說過的話，現在應該要兌現自己的能諾。

蔡英文今日上午11時至三峽紫微天后宮，無獨有偶，侯友宜也在一時間出席三峽興隆宮媽祖廟重建動土大典，兩人王不見王，沒有碰上面。侯友宜對此表示，自己沒受到總統邀請，但只要總統願意來新北市，關心我們的市政、建設，給予資源，那我們都很高興。

對於有沒有話想對蔡英文說，侯友宜話鋒一轉表示，雖然萊豬尚未正式叩關，但中央應提早做好因應措施，尤其在標識上面，至今仍無統一做法。

侯友宜強調，萊豬進口已是既定政策，不過中央還是能做到將萊豬與非萊豬標示出來，讓民眾自己選擇要吃什麼，且這也是蔡英文當初說過的話，希望他能夠兌現。