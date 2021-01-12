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台灣豬標章亂象橫生 林佳新狠批：敗給當權者的豬腦袋

聯合新聞網 / 綜合報導
為因應萊豬開放進口，畜產會推動台灣豬證明標章，反而卻引發亂象橫生。本報資料照。記者劉星君／攝影
為因應萊豬開放進口，畜產會推動台灣豬證明標章，反而卻引發亂象橫生。本報資料照。記者劉星君／攝影

中央畜產會推出「台灣豬證明標章」，以因應萊豬開放進口。然而，日前畜產會公布家樂福等60多家業者標章經稽查資格不符被下架，家樂福直言申請時已聲明並非全館都賣台灣豬，但仍獲發標章事後也主動裁撤。對此，雲林「最強菜農」林佳新狠批，「當權者的豬腦袋」竟當眾獵巫，並感嘆「接下來還有哪家要中槍？」

林佳新透過臉書發文表示，畜產會「台灣豬」標章原意是讓消費者清楚購買到台灣豬，「但偏偏政府卻要求整間店百分百使用台灣豬才能貼標章，試問哪個量販店做得到？照這規矩來有使用進口豬肉的火鍋店為什麼能夠貼台灣豬標章？」

林佳新認為，「消費者需要的是清楚的選擇方式，而不是顢頇愚昧的『獵巫』，詭異的台灣才有這種詭異的政策」。更詭異的是，明明肉品屬於衛福部管理，但農委會卻越殂代庖發明了「台灣豬標章」，甚至要求整間店要百分之百使用台灣豬，「農民與業者試著解決亂象，政府卻急就章不假思索的製造亂象」。

林佳新再批，業者為了讓消費者清楚購買的產品是什麼，自發性的分流設立台灣豬專櫃，「當權者的豬腦袋」竟讓台灣變成中世紀歐洲獵巫的年代，把業者遊街示眾外加處以火刑。

對於家樂福獲台灣豬標章後主動要求撤銷，卻被公開指名不符規定，讓林佳新忍不住大罵，畜產會竟還公開邀功說是被撤銷，「接下來換哪一家要中槍？遇到這些豬腦袋真的不要跟他談夢想，因為這些人關心的是飼料鈔票或選票而已」。

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