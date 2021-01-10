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反萊豬公投連署遭警關切 國民黨批民進黨「綠茶表」

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨反萊豬兩公投案第二階段連署起跑，於全國各縣市廣設「友善連署點」募連署書，卻傳出新竹市香山區兩連署點遭警方設巡邏箱、盤查。本報資料照片
國民黨反萊豬兩公投案第二階段連署起跑，於全國各縣市廣設「友善連署點」募連署書，卻傳出新竹市香山區兩連署點遭警方設巡邏箱、盤查。本報資料照片

國民黨本周末假日於各縣市發起「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案第二階段連署聯合擺攤活動，號召鄉親共同參與連署，地方卻發生警方設巡邏箱、前往關切等事件。國民黨質疑，民進黨執政下，連人民連署公投都會出現警方上門關切等「查水表」事件，真的是「綠查表」。

根據國民黨統計，截至今日下午5時止，全國各地回報累計連署份數為「還我公投」案共53201份、「反萊豬公投」案共53463份，響應連署的情況相當熱烈。

國民黨表示，為方便民眾就近連署，國民黨於各縣市設置多個友善連署站。活動步入第2日，民眾仍不畏寒冷積極連署，顯現不滿蔡政府逕自開放萊豬進口的態度。然而，地方卻傳出友善連署點遭警方設置巡邏箱、盤查等疑似查水表事件，國民黨質疑，民進黨執政下，連人民連署公投都會出現警方上門關切等查水表事件，真的是「綠查表」。

國民黨呼籲，蔡政府應正視民意，兩項公投案目前累積的連署數，背後展現的正是全民「顧食安，保民主」的共同意志，以及對於蔡政府蠻橫的不滿。蔡政府若想透過「綠查表」行徑拒絕民意，將使民眾更為憤怒，無疑助長連署士氣。國民黨呼籲國人能於今年8月28日用公投選票反制綠查表的不當打壓，用真實民意擋下民進黨政府的錯誤決策。

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