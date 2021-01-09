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藍營提反萊豬公投連署 陳其邁：尊重公民權行使

中央社 / 高雄9日電
高雄市長陳其邁。 報系資料照／記者蔡孟妤攝影
高雄市長陳其邁。 報系資料照／記者蔡孟妤攝影

國民黨今天起在全台展開「還我公投」、「反萊豬公投」二階連署。對此高雄市長陳其邁下午出席「高雄文藝獎」頒獎典禮指出，尊重公民權行使，市府也會為食安做好把關。

象徵高雄藝文界最高殊榮的「高雄文藝獎」下午在高雄市文化中心至善廳舉行頒獎典禮，這屆由高雄市現代畫學會、財團法人聚和文化藝術基金會以及劉振權（陌上塵）等獲獎。

針對國民黨在全台展開「還我公投」、「反萊豬公投」第二階段連署，國民黨高雄黨部成員並前往前鎮區君毅正勤社區門口、岡山文賢市場設連署點。陳其邁下午接受媒體聯訪表示，公投是公民權的行使，這個部分表達尊重。

陳其邁指出，高雄市政府會做好食安把關的工作，從標示、分區分流、到加強抽驗部分，都會全力為食安把關。

另外，對於高雄市政府警察局長劉柏良去留議題，陳其邁則重申，警察人事是一條鞭，這是內政部跟警政署統一規劃跟安排，會尊重中央的權責。

陳其邁也提到上午前往高市彌陀區視察寒害影響狀況，他說，市府已經決定將養殖漁業寒害的保險補助，讓漁民負擔比例從原來的1/3降到1/4，減輕漁民負擔。另外，今天視察去年起試辦的鼓風熱爐計畫，也發現魚塭的平均溫度可以提高2度左右，這對虱目魚存活有相當大幫助。

陳其邁在頒獎典禮致詞表示，這是自己第一次以市長身分參加兩年一度的高雄文藝獎頒獎典禮，首先恭喜這次的得獎者「高雄市現代畫學會」將藝術帶入公共，「財團法人聚和文化藝術基金會」持續以行動支持藝文，「陌上塵」老師以創作樹立標竿。

陳其邁說，高雄文藝獎自2000年開辦以來已誕生49名得主，也見證高雄文化軌跡。如今高雄春天藝術節已享譽全國、駁二特區以藝術重生、市圖總館串連大高雄閱讀網路，文化資產的保存再利用，這都要歸功大家齊心為這座城市付出。

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