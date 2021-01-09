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對吳怡農喊話！蔣萬安：盼他就萊豬議題勇敢表達意見
國民黨立委蔣萬安今赴松山草埔市場推反萊豬公投連署，談起昔日競爭對手吳怡農，蔣期盼吳可以勇敢的站出來表達自己意見，無論立場是什麼，最重要的是讓人民自己作主，讓公投成案。
民進黨新境界智庫副執行長吳怡農日前登記參選台北市黨部主委，被外界認為是要幫黨內熱門人選、衛福部長陳時中加持，吸年輕人選票，或是吳怡農自己參選，可再度成為「雙帥對決」。蔣萬安對此表示，這是民進黨內家務事，不多做評論。
蔣萬安說，現在距離2022九合一選舉還很久，對他來說現在就是專注在立法院的工作，特別為民眾護食安、捍衛國民健康，以及關注健保費率調漲、勞保年金改革、最低工資法、中高齡就業等議題，都是迫在眉睫。
蔣萬安也希望，吳怡農可以就反萊豬公投勇敢表達自己的意見，無論是反對進口或是支持開放都沒關係，只要讓連署完成、公投成案，到時候就可以表達自己的異見，頭下隻持或反對萊珠進口，最重要的是讓人民自己作主，而不是政府以行政命令來決定。
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