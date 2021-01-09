立院打架王大亂鬥！2020年度20大「混戰吸睛立委」開戰啦

立院打架王「都幾」？

身為台灣人，面對國會殿堂立院衝突應該沒有少見，執政黨的施政、在野黨的監督一言不合就容易開打，加上近年有新興政黨小勢力竄起，讓國會衝突更多戰力了呢（誤）！

回首2020年，立院混戰大事件不外乎是監察院長陳菊提名案和萊豬來台，立委打的是不可開交，外界更多是看熱鬧、看趣味，誰在混亂中置身事外、誰在混亂中搞怪搗亂、誰又犧牲形象成為戰神，再再都能成為鄉民熱議話題啊。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，2020年度在「混戰中最吸睛立委」，這幾位你又跟上了哪一波風潮呢？

image source:YT/台視新聞 TTV NEWS

10.林昶佐

立法院先前進行監察院長陳菊的去留投票案，孰料爆發「見血場面」，林昶佐被藍委阻擋投票，對方築人牆擋住領票處，「嚴重干擾衝撞」，其中藍委陳玉珍更是直接伸手鑽進林昶佐的褲子口袋要搶走選票，超「吸睛」衝突全被拍下，事後林PO出被搶掉扣子和沾上血跡的白襯衫，以及被揉爛的選票，直說「得來不易」。

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9.葉毓蘭

新一代「立院女戰神」出爐！國民黨立委葉毓蘭先前在監察人事案投票中，藍綠立委爆發衝突，她拿出準備好的水球猛砸，還一把抓住民進黨立委邱議瑩頭髮，讓鄉民笑封她是「拉髮葉」，支持者也讚是女戰神，她則謙虛表示沒那麼厲害啦，是此生第一次打架，還要大家別期待她會變成「立院葉問」。

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8.王定宇

2020立院大事之一的監察院人事杯葛案，國民黨要求府方撤回陳菊院長提名，藍綠立委一早衝議場爆發肢體衝突，其中王定宇就和洪孟楷擠推拉扯，當天穿的黑色上衣更是領口直接被扯破，跌坐地上露出半邊肩膀略微可憐，搶走衝突焦點，且臉上、手臂和胸口都有抓痕、傷口，讓他痛得直皺眉。

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7.高嘉瑜

人家在打架你怎麼在一旁看戲！立院杯葛監察院人事案，國民黨立委在立院上演全武行，當藍綠人馬在主席台你推我擠時，高嘉瑜被拍到在外圍托腮看戲，就像是不甘她的事一般慵懶的撐著，相隔幾日她加入戰局了，在立委陳玉珍趴守主席台時，她一把抓住陳的雙腳，邊開心的笑邊揮舞感覺是在玩耍，比衝突還吸引別人目光，高嘉瑜再度成為立院的新「嬌點」。

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6.洪孟楷

立院上演全武行不小心就會讓人受傷，一場監察院人事案讓國民兩黨立委傷兵爆增，藍委在佔領議場時，立委洪孟楷沒了平常戴著的眼鏡，咬著哨子巴住桌子，被綠委張宏陸拉扯衣領、壓人，吳秉叡則施展「鎖喉功」，猛力勒住後拉造成頸部挫傷，事後他痛批對方是要殺人嗎，更難過哽咽的透露：「被勒脖一瞬間想起女兒和父母...」打出悲情牌引起討論。

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5.林為洲

先是監察院長提名案、後有萊豬阻擋衝突，國民黨立院黨團總召林為洲除了帶團和綠委扭打成一團，強行占領主席台，另外在萊豬話題上，林質詢時鳴笛抗議蘇貞昌下台，國民黨也帶了一大袋豬皮、內臟灑滿立院，當時基進黨立委陳柏惟喊話要「1打35」，孰料混亂中被林為洲一手鎖喉動彈不得，被名嘴讚有黨團總召的氣魄，戰力滿點也讓他一戰成名。

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4.蔣萬安

猶記得2019年國民黨茵李進勇人事案占領主席台時，蔣萬安趴著被陳玉珍從背後雙手環抱，2020年立院談話會時，國民黨立委手勾手再次趴上主席台，蔣萬安卡位底層又被壓身，左右人馬拉扯過程中他露出肩膀仍緊抓話筒，讓「立院男神」再次成為衝突焦點，網友笑說「他很愛被壓耶」、「珍珍怎麼沒有卡位」、「萬安撐住」。

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3.賴品妤

Cos女神、立院新女神aka民進黨立委賴品妤怎能在這個混戰吸睛力委榜上缺席呢！從鞠躬道謝頭插麥克風開始就被鄉民鎖定，賴品妤進入立院後除了認真質詢，在打架混戰中也少不了她，像是監察院人事案藍委占領議場，藍綠雙方互相拉扯、推擠，不同於別人齜牙咧嘴，她在人群中笑著拉人，還不時微翻白眼、吐舌頭、比YA，甚至擋下迎面而來的肘擊，而她在混亂中也不小心仆街在議場地板，超糗照片被拍下更是被製造出不少迷因圖，立院新紅人就屬她啦！



2.陳柏惟

2020立院被占領，「3Q哥」陳柏惟當然也沒錯過，在藍委杯葛監察院新人事案時，立委爆發衝突讓議事癱瘓，準備好質詢稿的他無法上場，無奈之餘竟和其他藍委玩起棒球傳接球，還笑說「只有棒球能超越藍綠」，隨後幾天在監院人事投票當天，藍委祭出水球戰，他超前部署掛著GoPro、戴棒球手套把水球當棒球接；另外在萊豬攻防戰中，陳柏惟先是在直播嗆聲要1打35，結果議場爆發衝突時他先是出手攻擊藍委鄭天財頭部，下一秒就被國民黨團總召林為洲上前架住脖子，秒KO的狼狽退場全被拍下。

1.陳玉珍

要說2020最紅立委，絕對少不了國民黨的陳玉珍，在立院監察人事案時，她全副武裝頭戴單車安全帽、防風護目鏡、袖套，趴著死守主席台讓綠委無法動她，一旁藍委賴士葆被椅子打到頭、鄭麗文都嘔吐了，她仍不動如山，此外，她穿著鋼鞋亂踢被高嘉瑜一把抓住，搞怪二人成為另類焦點，而先前繼環抱蔣萬安後，2020年她手抓林昶佐褲檔也是一大話題，專挑男神下手，論新一代立院女戰神真的就屬陳玉珍啦！



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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年12月31日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣立法院打架事件中吸睛的立法委員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



