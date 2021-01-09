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「懲戒」禁萊豬公務員惹議 侯友宜、盧秀燕攻防聲量狂衝

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:組圖/翻攝自網路

文／葛緯詩

萊豬於2020年1月1日正式開放進口，但地方與中央不同調的風波仍尚未歇止。本週政治人物週聲量榜名次快速竄升的人，政務委員羅秉成因為放話基層公務員執行自治條例「將送懲戒」，引來各界批評，台中市長盧秀燕要中央放過基層「由縣市首長承受」，新北市長侯友宜力挺基層「我當後盾」，聲量也雙雙創下區間新高。


政委羅秉成不准禁萊劑　「送懲戒」一說挨批

針對萊豬中央與地方不同調的規範，行政院趕在萊豬上路前的最後一天，宣布各縣市的自治條例牴觸中央，地方的零檢出條例通通無效。政務委員羅秉成更希望地方不要為難基層公務人員，否則若仍執意執行零檢出只能依法辦理「送懲戒」，此番言論立刻引起各界批評是「自比大法官」、「大清帝國」、「豬隊友」等。

就連總統蔡英文在元旦新年談話中，談及政府處理萊豬的議題「要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒」，羅秉成強硬逼迫全民吃萊豬的說法，也讓蔡英文的「謙卑說」遭網友狠酸「蔡英文重新定義謙卑二字」、「謙卑的要你吞萊豬囉」、「謙卑地宣布自治條例無效」。

羅秉成的言論引發軒然大波，在法界也出面澄清打臉中央無權懲戒地方官員後，行政院秘書長李孟諺隨後也立刻改口，表示仍然尊重地方政府申請釋憲或提出行政訴願，希望地方政府別為難公務員執行沒有效力的自治條例，但澄清行政院沒有說要主動執行懲戒。羅秉成週聲量7,569筆，排行網路口碑政治人物榜第16名。

image source:網路口碑/政治人物排行榜(分析區間:2020/12/31~2021/01/06)


力挺基層公務員　盧秀燕「縣市首長承受」聲勢漲

日前美國在台協會長酈英傑拜訪台中市府時，盧秀燕抓住機會表示台灣人不接受萊豬的民意，雖然有不少網友拍手叫好，但也因此掀起一連串的政治效應，甚至在2020年底，12月31日美國在台協會發布的2020年度回顧影片中，酈英傑與六都市長的合影獨缺盧秀燕，引起外界的聯想。

這次針對羅秉成說要懲戒公務員的說法，盧秀燕仍堅定反萊豬的立場，不僅力挺地方基層，反過來要求中央才不要為難基層公務員「放過他們，由決策的縣市首長承擔」，另外2021年元旦就大動作帶隊稽查各大賣場，向業者宣導應清楚標示來源的舉動，宣示市府瘦肉精零檢出的立場也引起討論。週網路聲量18,390筆，排名第8名。

image source:網路口碑/政治人物排行榜(分析區間:2020/12/31~2021/01/06)


侯友宜防疫超前部署　萊豬進口防國產豬漲價潮

新北市長侯友宜防疫工作再次超前部署，因應英國變種病毒的入侵，最早宣布取消新北耶誕城戶外集會活動，往年會延續到新年的耶誕城意外提前熄燈，雖然有不少民眾對此感到惋惜，但也贊同侯友宜避免造成防疫漏洞的作法。萊豬進口的爭議上，新北市仍堅持標示豬肉產地的作法，要求讓民眾能夠有選擇的權利，同時針對國產豬便當漲10元的情況，也特別去瞭解情形，緊盯國產豬是否有趁勢漲價的趨勢。

此外因國民黨部近日公布一份年度10大熱門社群人物，去年前高雄市長韓國瑜投入總統大選，帶來不少臉書互動而榮登寶座，也引發網友將其中只排在第5名旦六都首長滿意度第1名的侯友宜，與網路人氣冠軍的韓國瑜相比較，甚至有網友酸「國民黨的第一名被罷免耶」。侯友宜週聲量19,676筆，排名第7名。

image source:網路口碑/政治人物排行榜(分析區間:2020/12/31~2021/01/06)


挺萊豬搞烏龍　蘇貞昌稱台灣豬是「松阪豬」

此外，行政院長蘇貞昌連日大力宣傳萊豬進口政策，甚至為了降低人民擔憂對國產豬造成的衝擊，在品嚐台灣豬國民美食的行程後，脫口而出「台灣豬將來會像松阪豬、神戶牛」一番話，立刻被網友酸「松阪豬不是部位嗎」、「昔有鹿茸，今有松阪豬」。蘇貞昌週網路聲量44,921筆，排名第5名。

image source:網路口碑/政治人物排行榜(分析區間:2020/12/31~2021/01/06)


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年12月31日至2020年01月6日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『政治人物』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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