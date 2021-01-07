業者使用台灣豬調漲價格 黃偉哲：趁機發國難財

台灣開放進口萊豬，坊間卻出現使用台灣豬而漲價的業者，台南市長黃偉哲今天表示，這是故意哄抬價格，趁機發國難財，中央和地方應該稽查。

黃偉哲今天視察台南市北區大潤發設置國產肉品專區、接受媒體訪問時指出，因應開放進口含萊克多巴胺的豬肉，清楚標示豬肉產地，就是要告知消費者正確資訊，標示不是問題，資訊正不正確得靠官方稽查，稽查才是重點。

至於坊間末端業者因使用台灣豬而調漲價格，黃偉哲認為這是不對的，他表示，台灣是自由市場，價格取決於供需，以往進口豬肉佔總消費量不到1成，如今因使用台灣豬而調漲價格，他覺得有故意哄抬的成分，趁機發國難財，將消費者權益踩在腳底下，讓人無法接受，中央和地方應該稽查。

媒體詢問是否擔心業者將台灣豬和進口豬混在一起降低成本牟利，黃偉哲說，台灣豬和進口豬價差沒有很大，大到要讓業者必須混用的動機，除非是任意哄抬台灣豬價格。

他表示，殺頭生意有人做，賠本生意沒人做，進口豬肉平均價格沒有便宜到不可思議。只是商家若標榜台灣豬，卻使用進口豬摻用混用，就是標示不實，應當開罰就開罰，讓商家體認到混用代價遠高於分流，讓業者沒有混用的動機。