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稱「糖、鈉有毒也照吃」！李遠哲二度護萊豬引爆網友怒火 單日聲量破萬筆

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source：FB/時代力量

文／閻芝霖

政府於今年元旦正式開放含萊克多巴胺的美豬進口，中央研究院前院長李遠哲1月5日表示，若萊克多巴胺在安全標準內，對健康影響不大，「我們吃的很多食物都有毒，例如糖、鈉這些東西都有毒」，從《KEYPO大數據關鍵引擎》來看，這段發言讓李遠哲的網路聲量創新高，許多網友痛罵「怎麼會把人體必需品跟萊克多巴胺比」。

李遠哲曾在2020年11月30日首次為萊豬議題背書，他表示「在標準以下吃了，對健康影響不大」，當時討論聲量僅4676筆，李遠哲近日又再度針對萊豬發表意見，一樣秉持著「萊劑在安全標準內對健康影響不大」的立場，但他加碼舉例「像糖、鈉都有毒，但大家還是會吃」，引爆網友怒火，網路聲量一天之內飆破11741筆。

▲李遠哲在2020年11月底就曾為萊豬背書，當時聲量僅4676筆，在1月5日二度表示，民眾吃下很多不安全的食物，糖跟鈉都有毒，此發言引發網友論戰，單日聲量衝破萬筆。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》網路聲量（分析區間：2020/11/26 - 2021/01/06）

李遠哲1月5日受邀出席時代力量舉辦的「面對全球氣候變遷 台灣如何超前部署 」演講，與時力主席陳椒華對話，針對民進黨開放美豬進口，李遠哲表示「不是所有萊豬都不好，只要在安全標準內就可以吃」，並舉例民眾其實吃下很多不安全的食物，像是研究糖的人說糖是毒，不能吃太多，而硝酸鈉也是毒，為了保鮮所以放一點點，但大家也還是吃。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，李遠哲這段發言讓他在1月5日的聲量飆破11741筆，到了1月6日台北市長柯文哲針對該發言表示「我認同，喝水也有毒」、國民黨立委洪孟楷痛批「找藉口」，讓聲量再增加達13867筆。

image source：FB/時代力量

雖然有部分網友表示，「一樣都是元素組成的，各種物質本來就是過量就不好」、「他說的沒錯啊，只是民進黨雙重標準很難看而已」、「合理劑量內吃了也沒事啊 萊劑又不像重金屬會累積」支持李遠哲的論點，但大部分網友怒轟「萊劑又不是人體必要的成份。」、「把萊克多巴胺 跟水還有食物擺一起來思考?  真不可思議」、「硬要把這些都牽扯再一起然後說服百姓吃 ?」無法接受李遠哲的說法。


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年11月26日至2021年01月06日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『李遠哲』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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