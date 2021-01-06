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蘇貞昌稱台灣豬會像松阪豬 葉元之：松阪是部位

聯合報 / 記者王敏旭張哲郢／新北即時報導
國民黨新北市議員葉元之在臉書上指出，松阪豬的松阪不是地名而是部位，蘇貞昌不懂豬，還要宣傳豬。圖／報系資料照片
國民黨新北市議員葉元之在臉書上指出，松阪豬的松阪不是地名而是部位，蘇貞昌不懂豬，還要宣傳豬。圖／報系資料照片

行政院長蘇貞昌今指出，台灣豬非常出名，將來會好像松阪豬、神戶牛，台灣豬將會更受歡迎。國民黨新北市議員葉元之則在臉書上指出，松阪豬的松阪不是地名而是部位，蘇貞昌不懂豬，還要宣傳豬。

蘇貞昌今至台北市朱記餡餅粥餐廳品嚐國民美食，蘇貞昌事後受訪指出，台灣豬非常出名，將來會好像松坂豬、神戶牛，台灣豬肉不但是大大出口外銷，進步達8倍，台灣美食也一直很有名，台灣豬肉好產品政府也要讓大家知道。

葉元之表示，蘇貞昌為了推廣台灣豬鬧了大笑話，說台灣豬會像松阪豬一樣受歡迎，但松阪豬的松阪不是地名，松阪豬是豬頰和下巴連接的部位，因美味程度與松阪牛齊驅而有此美名。

葉元之還說，最近豬肉上漲，行政院農委會主任委員陳吉仲卻說「消費者絕對可以負擔得起」，這真的是不知民間疾苦，陳吉仲代表全台灣人民？陳說負擔得起就是負擔得起真是現代版晉惠帝

葉元之指出，民進黨為了護航萊豬幹話齊發，他真的是看傻了眼，是內部有辦比賽嗎？怎麼民進黨官員，各個都想爭取幹話王寶座。

國民黨新北市議員葉元之在臉書上指出，松阪豬的松阪不是地名而是部位，蘇貞昌不懂豬，還要宣傳豬。圖／翻攝葉元之臉書
國民黨新北市議員葉元之在臉書上指出，松阪豬的松阪不是地名而是部位，蘇貞昌不懂豬，還要宣傳豬。圖／翻攝葉元之臉書

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