萊豬爭議 北市議會通過藍營釋憲提案綠營抗議

含萊克多巴胺美豬元旦開放進口，台北市議會國民黨團今天提案聲請釋憲，要求逕付二讀，經表決，以人數優勢通過，將用議會名義提釋憲案。民進黨團表達不滿，直言政治操作。

台北市議會今天召開第13屆第11次臨時大會，審查由國民黨團書記長、議員陳重文提案，內容為台北市食品安全自治條例第9條之1、第17條之1，被行政院宣告無效、不予核定，議會應依法向司法院解釋，並提救濟程序等。

宣讀提案過程時，民進黨團表達不滿。黨團幹事長、議員王閔生說，尊重每名議員提案，但以北市議會名義提釋憲案，表達反對，建議國民黨團重新檢視過去國民黨中央提出美牛政策；他認為議會國民黨團提釋憲案是政治操作。

民進黨議員簡舒培表示，其他議員對提案有意見應暫擱。議長陳錦祥最後要求表決，民進黨等議員離席抗議。表決過程中，國民黨以人數優勢，先通過提案逕付二讀，再通過以議會名義提釋憲案。

北市議會民進黨團發聲明稿指出，國民黨團強硬表決通過要求議會應提釋憲案，表達遺憾；針對美豬進口，中央政府目前正全力把關、維護國人健康，應同心協力共同防疫，不應以政治操作，虛耗議事。

民進黨團表示，國民黨團去年底提案修改台北市食品安全自治條例，要求北市禁萊豬、要開罰，若為市民健康把關，為何只禁萊豬，而不要禁止國民黨過去開放的萊牛。