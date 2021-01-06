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藍首長不配合萊豬政策恐遭彈劾？ 監院：現況不太可能

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
含有萊克多巴胺的美豬元旦開放進口，新北市長侯友宜自1月1日起接連幾天都有視察豬肉的行程。圖／本報系資料照
含有萊克多巴胺的美豬元旦開放進口，新北市長侯友宜自1月1日起接連幾天都有視察豬肉的行程。圖／本報系資料照

萊豬開放進口，中央政府與地方政府不同調，國民黨前立委陳學聖警告，若藍營縣市首長在食安自治條例的作法上牴觸中央法規的話，有可能遭到彈劾以及撤職。監院表示，監察權的調查屬事後權，法理上不會對仍在發生中的事件介入調查；且事後調查也必須符合失職、違法二項事實認定，才構成彈劾的要件，因此現階段不太可能提出萊豬有關彈劾案。

監院官員說，監院可調查的對象為行政部門，的確涵蓋地方縣市首長，但要有明確的失職、違法認定，且是在事件發生完了才會啟動在憲法上被定為為事後調查權的監察權，結論是短期內都難以提出調查，遑論提出彈劾案。監院官員表示，即便立案調查，提出彈劾案並表決通過，後續也還要送司法院懲戒法庭，程序上往往需要不少時間。

關於監院職權可彈劾地方首長職權明定在憲法中。憲法第97條第2項指出，監察院對於中央及地方公務人員，認為有失職或違法情事，得提出糾舉案或彈劾案，如涉及刑事，應移送法院辦理。

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