查萊豬連素食店也被問引熱議！台中貼紙、金標章變夯

中央開放含有萊克多巴胺的豬肉進口，台中市從元旦查萊豬及標示，傳出有素食業者也被問，引起網友熱議。台中市食安處今天說，衛生局人員是要宣導使用台灣豬、了解使用肉品安全性；統計台中共發出4萬5000張「牛哥豬弟」肉品安心標示貼紙，台中推出全國最嚴的「牛豬產品無瘦肉精金標章」也很熱門，近期廠商詢問度高。

食安處說明，「牛豬產品無瘦肉精金標章」效期一年，業者須提出檢驗報告、產地證明及來源供貨商清冊等資料，市府審核通過後會不定期稽查抽驗，如驗出萊劑除依法加重裁罰，也將廢止標章。

台中市政府聯合衛生局、經濟發展局、農業局等局處，從元旦起前往大賣場、超市、餐廳、傳統市場等場域稽查萊豬，統計截至自1月4日止，共稽查200家業者，483件食品標示合格，127件萊劑零檢出。

得來素蔬食連鎖餐飲昨天在臉書Po文，衛生局人員上門查萊豬詢問「你們用什麼豬肉？有沒有標示？」業者回「我們賣素的...」衛生局人員才尷尬離開。業者還感謝衛生局辛苦為人民把關，還說讓更多人吃素就沒有萊豬問題了。

業者一PO文就引起網友留言，「沒有送他一罐蠻牛嗎？」「吃素保證無萊豬…」「衛生局忙壞了，看到賣吃的就問，哈哈！」「你累了嗎？送蠻牛，他們已經問到彈性疲乏了！」「保證「零」檢出！」「累到以為走進麥當勞！」

台中市食安處秘書蔡文哲說，當天看到業者店外出示許多漢堡、薯條等照片，所以就進店宣導並詢問，稽查員是要宣導並了解使用肉品安全性。