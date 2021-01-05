快訊

周四寒流「比上波更難受」！ 這天最冷雨又多還會下雪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中稽查萊豬誤入素食店 業者笑稱：有賣素熱狗堡

中央社 / 台中5日電
台中市政府稽查萊豬時誤入素食店家，還詢問「用什麼豬肉，是否有標示」，業者詼諧回應有賣素熱狗堡。圖 /取自得來素蔬食連鎖餐飲粉專
台中市政府稽查萊豬時誤入素食店家，還詢問「用什麼豬肉，是否有標示」，業者詼諧回應有賣素熱狗堡。圖 /取自得來素蔬食連鎖餐飲粉專

台中市政府稽查萊豬時誤入素食店家，還詢問「用什麼豬肉，是否有標示」，衛生局指出，為把關食安，沒注意到素食業。業者詼諧回應有賣素熱狗堡，網友則笑問「你累了嗎」。

因應萊豬開放進口，地方縣市政府加強稽查店家有無標示肉品來源。台中市有素食業者在臉書發文，前幾天衛生局的人來並詢問「你們用什麼豬肉？有沒有標示？」聽到店家回覆賣素的後，稽查人員就尷尬離開。文末，業者也感謝衛生局辛苦為人民把關。

此文一出引發網友討論，有網友表示，「衛生局忙壞了，看到賣吃的就問」，也有人笑說，「保證『零』檢出」，還有網友留言「雖然好笑，但...辛苦了」。對此，衛生局長曾梓展表示，稽查人員普查，為把關食安，常規先問豬肉來源，沒注意到素食店，沒有惡意。

事件經新聞披露後，該業者又在臉書發文澄清，先是承認店的外觀看起來不像素食店，「可能太潮了」，又指出他們也有賣熱狗堡，但是素的，且店門外掛的大布條，就是熱狗堡布條，衛生局來問很正常，同時肯定衛生局人員辛苦稽查，更順勢推廣素食，「大家多吃素，就不會吃到萊豬」。

台中市衛生局表示，從去年10月開始，就陸續對製造業、餐飲小吃、大賣場、超市傳統市場等場域及業者進行宣導，針對餐飲集中區等重點區域，更是以掃街的方式澈底執行，至今完成2萬多家，發出4萬5000張標示貼紙，落實宣導標示規定。

美豬 美牛

延伸閱讀

中市素食店被查豬標章 網友：稽查員您累了嗎

台中稽查萊豬護食安不停歇！2天27件萊劑零檢出

萊豬開放首日盧秀燕帶隊稽查！抽測出爐18件萊劑零檢出

萊劑零檢出無效！台中：將依食安法把關最高罰2億

相關新聞

「萊豬合標準沒問題」 李遠哲：別把小問題當世界大戰打

針對台灣開放萊豬進口議題，中央研究院前院長李遠哲今重申，萊豬在某一個限度之下，應該是沒問題的，如同日本核災區域的食品，若...

侯友宜連4天查萊豬 張志豪：別拿食安作政治秀

含有萊克多巴胺的美豬元旦開放進口，新北市長侯友宜自1月1日起接連幾天都有視察豬肉的行程，民進黨新北市議員張志豪今指出，美...

台中稽查萊豬誤入素食店 業者笑稱：有賣素熱狗堡

台中市政府稽查萊豬時誤入素食店家，還詢問「用什麼豬肉，是否有標示」，衛生局指出，為把關食安，沒注意到素食業。業者詼諧回應...

萊豬進口 黃珊珊嗆蔡英文：為人民留選擇自由才叫謙卑

萊豬元旦起已開放進口，台北市副市長黃珊珊昨前往學校視察學校膳食。黃今天也在臉書表示，台北市的學校膳食，用的一定是台灣豬。...

影／萊豬攻防雙標？林為洲：蘇貞昌、陳吉仲最該被撤換

蔡政府內閣再傳改組，國民黨團總召林為洲下午出席黨團舉行的「雙公投連署實務研習營」時受訪直言，行政院長蘇貞昌與農委會主委陳...

李遠哲：萊克多巴胺在安全標準內 對健康影響不大

元旦起開放含萊克多巴胺美國豬肉進口備受關注，前中央研究院院長李遠哲今天表示，萊克多巴胺如果是在安全標準內，對健康影響不大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。