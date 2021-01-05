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台中稽查萊豬誤入素食店 業者笑稱：有賣素熱狗堡
台中市政府稽查萊豬時誤入素食店家，還詢問「用什麼豬肉，是否有標示」，衛生局指出，為把關食安，沒注意到素食業。業者詼諧回應有賣素熱狗堡，網友則笑問「你累了嗎」。
因應萊豬開放進口，地方縣市政府加強稽查店家有無標示肉品來源。台中市有素食業者在臉書發文，前幾天衛生局的人來並詢問「你們用什麼豬肉？有沒有標示？」聽到店家回覆賣素的後，稽查人員就尷尬離開。文末，業者也感謝衛生局辛苦為人民把關。
此文一出引發網友討論，有網友表示，「衛生局忙壞了，看到賣吃的就問」，也有人笑說，「保證『零』檢出」，還有網友留言「雖然好笑，但...辛苦了」。對此，衛生局長曾梓展表示，稽查人員普查，為把關食安，常規先問豬肉來源，沒注意到素食店，沒有惡意。
事件經新聞披露後，該業者又在臉書發文澄清，先是承認店的外觀看起來不像素食店，「可能太潮了」，又指出他們也有賣熱狗堡，但是素的，且店門外掛的大布條，就是熱狗堡布條，衛生局來問很正常，同時肯定衛生局人員辛苦稽查，更順勢推廣素食，「大家多吃素，就不會吃到萊豬」。
台中市衛生局表示，從去年10月開始，就陸續對製造業、餐飲小吃、大賣場、超市傳統市場等場域及業者進行宣導，針對餐飲集中區等重點區域，更是以掃街的方式澈底執行，至今完成2萬多家，發出4萬5000張標示貼紙，落實宣導標示規定。
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