反萊豬公投連署書募集開跑 起身砲周六宣傳罷免王浩宇

中選會昨發函告知國民黨反萊豬公投提案連署書通過審核，領銜人、國民黨團總召林為洲今天宣布，即日起正式啟動反萊豬公投第二階段成案連署集，要在3月21日前目前超過50萬份連署書，黨中央本周末起也將開辦大型宣傳活動。

林為洲表示，立法院反萊豬攻防已經告一段落，但很遺憾的沒有辦法在立院擋住萊豬不要進口，現在就是呼籲大家一起出來參與反萊豬公投連署與8月28日的投票，用公投把萊豬趕出台灣。

林為洲指出，周六反萊豬公投第二階段連署書募集活動，首站將開拔到桃園中壢，早上會在中壢大型菜市場宣導公投連署，也同步宣傳挺萊豬的桃園市議員王浩宇罷免案投票，晚上還會辦活動號召群眾挺反萊豬公投、罷免萊豬市議員王浩宇。

林為洲說，王浩宇支持萊豬進口，為護衛萊豬進口，上次還引爆「賽德克巴萊」事件，「黑白講」說家樂福販售的美國牛肉含萊劑，要反萊豬第一步，起身砲活動就是打響1月16日罷免王浩宇案投票。

國民黨「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺（乙型受體素）之豬隻肉品、內臟，及其相關產製品？」反萊豬公投即起展開成案連署書募集，國民黨團上午舉辦記者會宣示第二階段連署書募集正式起跑。

林為洲表示，國民黨中央黨部規劃，未來禮拜六、日會到人潮比較聚集的菜市場、廟口辦比較大型的連署活動宣導，立委也會下鄉，「志明、春嬌」兩隻保麗龍豬也會全國走透透巡迴助陣宣導反萊豬公投連署，但連署不限於禮拜六、日。

林為洲說，黨中央也將全國也依縣市議員選區劃定158個區，由各縣市議會黨團主導，每個區至少要提供一個友善連署點，民眾平常要連署反來豬公投，只要上國民黨立委臉書下載連署表格填寫好，就可以就近送到公投連署點繳交。

林為洲表示，反萊豬公投第二階段連署成案連署門檻要28萬9667份，但擔心有些連署書因填寫不實或有誤遭剔除，希望總份數衝到50萬份以上；參考過去推動反核食公投，國民黨立委每人有一千份責任額，也要參與下鄉宣導。

黨團書記長林奕華也說，有近七成民意反萊豬進口，但這次代議政治失靈，在野黨沒辦法在立院內反映真正民意，讓不顧民意的民進黨以多數暴力於元旦開放萊豬全豬進口，現在唯有透過公投展現全民意志與力量，才能讓現在的政府謙卑。

林奕華也提公投連署八大口訣，提醒民眾連署書要本人填寫；因一階段連署時中選會對連署書中未寫里鄰的都挑掉，戶籍里鄰資料也要確實填寫。林說，這次公投不只是反萊豬，也是反核食、反獨裁，要政府在所有食安議題尊重人民意志。