萊豬進口 高市巡檢餐廳促併菜單標示肉品產地

因應萊豬開放，高雄市長陳其邁多次宣示查驗量增10倍，衛生局完成輔導1萬7824家食品業者豬肉原產地標示符新制規定，並規劃4個飲食場所做試辦區，另促餐廳業者併菜單做標示。

萊豬開放進口，政府持續把關並要求販售業者清楚標示肉品來源，陳其邁多次宣示高雄市查驗量增10倍，允諾嚴格把關民眾食安。

衛生局今天指出，元旦連假針對三民區澄清路的15家餐廳、駁二特區80餘個攤商做標示巡檢，業者都依規定做標示。不過，衛生局進一步要求業者再更詳細標示所有肉品來源，如果販售兩個不同來源國也都要一一標示，並促業者於菜單中也併同標示產地。

衛生局今天新聞稿指出，自去年9月起輔導各類食品業者1萬7824家食品業者做豬肉原產地標示符合新制規定，並規劃包括「夢時代」美食街、光華觀光夜市、高鐵左營站、台鐵新左營車站，以及龍華公有市場等4處「食品業者含豬原料食品產地標示試辦區」。

衛生局食品衛生科指出，110年起依「包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」、「直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」及「散裝食品標示規定」，執行食品標示符合稽查並確認業者張貼肉品原產地標示，檢視溯源進貨憑證。

若業者未依規定標示，將依違反食品安全衛生管理法裁處新台幣3萬元至300萬元；標示不實則裁處4萬元至400萬元罰鍰。