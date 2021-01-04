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基隆學校營養午餐用國產豬 萊劑快篩陰性

中央社 / 基隆4日電

萊克多巴胺美國豬肉1日開放進口，今天是學校首日供餐，基隆市各校經以萊克多巴胺快篩試劑篩檢後，包含自設廚房及共廚共41處使用的豬肉食材皆呈現陰性。

基隆市政府教育處今天表示，對於學生每日食用的營養午餐，市府秉持衛生、安全、美味原則，積極配合中央政策校園一律使用國產豬。

市府除完成契約變更、標示公告外，為讓家長和學生對學校午餐放心，教育處更統一採購2000片萊克多巴胺快篩試劑，並輔導學校午餐執行人員操作，今天針對豬肉食材以試劑快篩，結果均皆呈現陰性。

教育處長林祝里指出，篩檢若出現陽性反應，教育處也有完整配套措施，學校會立即停用並請廠商更換替代食材因應，教育處也會向廠商索取相關進貨單據證明，以利後續溯源，處理相關事宜。

此外，教育處表示，今天起查核各校標示公告及食材登錄「豬肉食材原產地台灣」，以確保各校落實使用國產豬，基隆市立各級學校計有55校，預計8日查核完畢。

美豬 美牛 萊克多巴胺

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