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確保學童吃國產豬 北市半年辦877場校園查核

中央社 / 台北4日電

萊克多巴胺豬隻元旦起開放進口，北市教育局表示，將在半年內完成共832場次的學校中央廚房等校園肉品專案查核，加上例行的聯合查核，共877場次，確保學生吃到國產豬。

台北市副市長蔡炳坤說，今天是萊豬開放進口後的第一天上學日，為了讓家長和小朋友可以放心，會在半年內完成所有學校廚房、廠商廚房、合作社及熱食部等共832場次的校園肉品專案查核，加上例行的聯合查核，共查核877場次。

另外，教育局還委託SGS台灣檢驗科技股份有限公司協助抽驗肉品，至於為何不用萊劑試紙檢查，台北市副市長黃珊珊說，中央不建議使用這種方式檢查，因為偽陽性比率高，且不同廠牌的試紙狀況也不同，擔心造成誤會，所以目前採取SGS檢驗的方式。

教育局表示，校園肉品專案查核輔導內容包含現場應張貼肉品產地標示、應於菜單標示肉品來源、每日應在「校園食材登錄平台」登錄肉品食材來源、學校應建立自主檢核機制、廠商應建立食材來源名冊及留存食材單據。

教育局說，對於校園食品安全將持續嚴格把關，維持以往契約所訂的萊劑「零檢出」，倘若發現營養午餐使用含有萊克多巴胺，將立即終止契約；學校或廠商如未依規定完整標示，經查證屬實將依食安法規定處以新台幣3萬元至300萬元罰鍰；如有標示不實情形，將處4萬元至400萬元罰鍰。

美豬 美牛 萊克多巴胺

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