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萊豬換課反傾銷稅？羅智強酸：謝謝蔡英文的謙卑體諒
萊豬元旦已開放進口，美國商務部日前發布「乘用車和輕卡車輪胎」反傾銷初判結果，裁定我國相關產品反傾銷稅率為52.42％至98.44％。國民黨北市議員羅智強今天在臉書狂酸蔡英文總統，「蔡英文謙卑進萊豬，美國禮尚往來，回台灣超級大禮物，謝謝蔡總統的謙卑和體諒。」
美商務部日前發布對包括台灣在內亞洲國家的「乘用車和輕卡車輪胎」反傾銷結果，裁定我國相關產品反傾銷稅率為52.42％至98.44％，將對台灣輪胎出口課徵重稅，雖最後裁定結果會到6月底才公告，但已預期將嚴重衝擊我國輪胎廠商。
羅智強說，美國商務部宣布課徵台灣輪胎反傾銷稅， 裁定台灣產品的反傾銷稅率為52.42%至98.44%，正新橡膠公司稅率為52.42% ，南港輪胎公司稅率為98.44%，其他廠商稅率為88.82%，羅說，「台灣人民有萊豬可以吃，台灣廠商有反傾銷稅可以被課。」「2021真是一個好的開始，謝謝蔡英文的謙卑和體諒。」
羅智強說，蔡英文謙卑進萊豬，送給美國一份新年大禮；美國也禮尚往來，回了台灣一份超級大禮物。
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