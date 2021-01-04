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萊豬正式開放進口 侯友宜教大家怎麼選購台灣豬

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜今日上午至樹林視察食品公司，並提醒民眾如何選購未含有萊克多巴胺的國產豬。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜今日上午至樹林視察食品公司，並提醒民眾如何選購未含有萊克多巴胺的國產豬。記者張睿廷／攝影

萊豬開放進口，引發諸多討論，新北市長侯友宜今日上午在樹林嘉一香食品股份有限公司受訪時表示，政府在標示萊豬政策上始終無法統一，也沒辦法讓民眾從外觀分辨是進口豬還是台灣豬，所以民眾若想避免台灣豬，應認明CAS標章，便可確保是經過合法屠宰的高品質國產豬肉，代表安全衛生沒問題，也不含萊克多巴胺。

嘉一香食品股份有限公司成立於1984年，在1999年獲得CAS認證，平均每日屠宰分切豬隻達為1千5百頭，是國內知名的加工食品企業。

侯友宜今日上午帶領新聞局長蔣志葳、農業局長李玟、經發局長何怡明、衛生局長陳潤秋與新北市議員白珮茹、洪佳君、林金結至樹林嘉一香食品公司視察豬肉分切過程。

侯友宜表示，政府元旦開始開放萊豬進口，但許多民眾都害怕購買到含有萊克多巴胺的豬肉，若真的擔心，可以選購CAS認證的豬肉，項國內的嘉一香公司、大得利公司都是以最嚴謹、最高規格的管理萊生產高品質的豬肉，供應市民所需。

農業局補充，CAS豬肉是採用合格電宰廠屠宰的可追溯國產豬肉為原料，經拍賣進入電宰廠的豬隻皆有烙印刺青輿屠體上的8碼溯源編號，只要上網輸入編號，就可查詢豬隻來源牧場及拍賣、屠宰日期。

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