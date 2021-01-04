萊豬地方條例牴觸中央 黃敏惠：儘快聲請釋憲

萊豬1日起開放進口，行政院宣布地方自治條例中訂有乙型受體素零檢出規定，原訂者函告無效、新訂者不予核定。嘉義市長黃敏惠今天說，已收到公文，將與市議會儘快聲請釋憲。

萊豬於今年1月1日起開放進口，行政院去年12月31日宣布，各地方自治條例訂有乙型受體素不能檢出的規定不合法、不合理，也不可行，原訂者將函告無效、新訂者不予核定，今年元旦起全國統一規範。

針對萊豬9項行政命令全數通過備查，今年元旦起實施，嘉義市議會議員張秀華日前提案連署，全台21縣市地方自治條例規定瘦肉精零檢出，與中央行政命令牴觸，如經中央駁回，建請由市府及市議會提出聲請釋憲，把關市民食品安全與健康。當時提案獲得多名議員連署通過。

嘉義市政府今天舉行捍衛學童食的健康記者會，並宣布防萊豬牛步驟，參加的黃敏惠表示，去年12月31日晚上才收到行政院的公文，會儘快將公文轉到市議會，並附上意見書，與市議會一起聲請釋憲。

張秀華指出，聲請釋憲有一定的行政程序，由市政府向議會提出，然後再由議會提出聲請釋憲；市議會近日收到市府公文後，將儘快進行後續的行政流程。

捍衛學童食的健康記者會，宣布從食材供應商到市府各單位層層把關，確保嘉義市國中、國小校園午餐食材無萊豬牛。

嘉義市教育處長林立生表示，禁止萊豬牛進入校園，市府從去年9月起已多次函文學校，強調各校在訂定「午餐食材採購合約」時，務必將「一律採用國內在地豬肉和牛肉生鮮食材」納入契約規範，並將「肉類加工品」也納入規範，提前啟動把關機制。