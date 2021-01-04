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黃偉哲突襲校園廚房 抽查肉品萊劑檢測作業

中央社 / 台南4日電

台南市長黃偉哲今天到校園視察中輟生復學輔導工作時，順便突襲檢查學校營養午餐肉品的萊克多巴胺檢測作業，黃偉哲說，市府會視實際需要增加檢測能量，做好分流讓民眾選擇。

黃偉哲上午按照公開行程前往南區的大成國中視察中輟生預防復學輔導相關工作，與學生們一起做餅乾，還贈送紀念品給學生，鼓勵這些情況較特殊的學生安心到學校上課，結束後主動要求前往學校的廚房查看營養午餐肉品。

黃偉哲進入廚房了解檢測肉品是否含萊克多巴胺的作業流程，並隨機取出肉品以試劑進行檢測，結果呈現未檢出。

黃偉哲接受媒體聯訪時表示，今天是各級學校在新的一年供應營養午餐第一天，特地到學校的廚房要求校方把平常在做的測試再做一遍，讓外界了解這些動作都很確實在做，自從去年8月政府決定開放含萊克多巴胺的豬肉進口後，至今台南市的檢驗能量已增加了4倍以上，未來會視實際情況需要再增加。

黃偉哲表示，現在進口商說不會進口含萊克多巴胺豬肉，賣場也說會將本國豬肉與進口豬肉分流，團膳與營養午餐業者也說不會購買含有萊克多巴胺的豬肉，事實上含萊克多巴胺的豬肉在台灣市場已沒有什麼生存空間，如果民眾對加工品會有疑慮，市府也將加強加工廠的查驗能量。

他說，佈下天羅地網就是希望讓民眾有選擇權利，如果民眾喜歡吃進口的豬肉，當然予以尊重，但也要讓不想吃的人不會吃到，讓民眾感到安心。

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