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萊豬導致國產豬肉上漲？ 陳吉仲：消費者負擔得起

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
今早農委會在高雄美濃舉辦「農民退休儲金」美濃區舉辦開辦典禮，主委陳吉仲針對萊豬問題發表意見。記者徐白櫻／攝影
今早農委會在高雄美濃舉辦「農民退休儲金」美濃區舉辦開辦典禮，主委陳吉仲針對萊豬問題發表意見。記者徐白櫻／攝影

1月1日起開放進口美國萊豬，針對近日國產豬肉價格上揚一事，農委會主委陳吉仲今早在高雄美濃表示，依據過去5年市場價格來看，國內毛豬每公斤平均批發價格70幾元的水準，消費者負擔得起，現在的波動在合理範圍內。

農委會開辦「農民退休儲金」，今早在高雄市美濃區舉辦開辦典禮。針對最近的豬肉上漲議題，主委陳吉仲受訪時表示，依據過去5年的拍賣市場價格來看，國內毛豬每公斤均價都是在65到80元之間波動，所以整個豬肉的供給非常穩定，價格在每公斤70幾元的水準，消費者絕對可以負擔得起。

至於市場通路末端的商店業者，他們把整個進口豬肉改成國產豬，農委會也非常歡迎，那整個批發市場及末端市場的各式各樣價格，現在的波動，都是在一個合理的範圍之內。

美豬 美牛 陳吉仲

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