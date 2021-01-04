侯友宜對中央喊話 網路公布進口萊豬廠商名單

中央開放進口萊豬，許多民眾對此感到憂心，新北市長侯友宜今日上午視察食品公司時特別對中央喊話，現在許多進口豬肉商對外宣示不會進萊豬，但誰能保證風頭過去後，他們不會進口，政府應該將各家廠商是否進口萊豬的資訊公開在網路上，並隨時抽驗，讓民眾自己判斷、選擇是否要吃萊豬。

侯友宜表示，現在許多廠商都說不會進口萊豬，但根本沒人可以保證他們能永遠不進萊豬，政府在源頭上游的管理才是最重要的，在進口流程及抽驗流程的過程中一定要做到百分百落實管理，政府有責任扛起來。

侯友宜說，現在才剛開放，萊豬尚未進來，但過一段時間，就會有廠商蠢蠢欲動想進口萊豬，到時候才是考驗的開始，政府現在可以做宣示性、實地性的查驗，但最重要的是過一段時間這些查驗流於形式的時候，才是最關鍵的時刻。

侯友宜對中央喊話，能不能請政府在網路上公布資訊，把進口萊豬跟不進口萊豬的廠商羅列出來，隨時抽驗，再找第三方驗證，讓民眾有權力自己選擇。