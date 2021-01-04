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為何很多店家標示使用丹麥豬？他揭台灣養豬業望塵莫及的關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
當豬場環境太擁擠會打架，動物福利機構飼養設置鐵鏈分散牠們注意力。記者鐘聖雄／攝影
當豬場環境太擁擠會打架，動物福利機構飼養設置鐵鏈分散牠們注意力。記者鐘聖雄／攝影

我國元旦起開放美國萊豬可進口，不少店家在門口貼出相關標章自清。有人提問為什麼不少業者選用丹麥豬肉，有人曝丹麥養豬業真的很強，台灣望塵莫及。

元旦起政府開放美豬進口，民眾擔憂吃到含萊克多巴胺的豬肉，不少店家在門口貼出本店使用國產豬或非美國產地的豬肉標章。前陣子也曾爆出有連鎖業者貼出台灣豬標章，卻使用西班牙豬和丹麥豬，引發爭議。

有鄉民在PTT發問，為何不少店家都稱使用丹麥豬，丹麥豬是不是比其他國家的豬肉厲害？一名網友專業解析，他表示丹麥畜牧業發展的很好，「很會生、肉質好、長得快」，算是世界指標之一。丹麥在豬隻品種的培育和選拔下了很多功夫，處女豬第一胎就能生到20隻，一胎生得多就會有更多的豬可以養來賣。

他指出台灣也很想學丹麥，但氣候和文化難以追上，台灣雖然也有進口丹麥品系的母豬，也能生20隻，但台灣處於亞熱帶，冬天對小豬來說太冷，容易下痢而死；夏天對母豬而言太熱，母豬食慾不振就不分泌乳汁，所以台灣必須同時兼顧降溫和保溫，丹麥則只要保溫，單純得多。

他還談到設備，現在高科技豬場都是電子設備、有很多電線。豬場鼠輩橫行，只要一咬斷電線豬隻就會受影響，台灣注重場區美觀，水管電線都要藏起來，一旦出問題要找就非常麻煩；相比丹麥的管線都是開放式，露在外面還有不同顏色，能夠馬上揪出問題。

他還指出丹麥幾乎沒有鼠患，因為密閉做得好，把老鼠杜絕在外，一座負壓母豬產房就要價2億，這種預算在台灣可以蓋一個容納400頭母豬的一貫場（註：一貫場是指小豬從配種至販售的過程一手包辦，不假他人之手）。後天上主要是卡在錢的問題，雖然現在已經進步很多，但要蓋新豬場很難、舊豬場則有許多技術上的限制。

美豬 萊豬 萊克多巴胺

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