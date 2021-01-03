蔡盼體諒開放萊豬 學者：太晚說了

「蔡總統提到體諒，代表她想凸顯這是政府不得已的選擇！」蔡總統在新年談話提到開放萊豬進口，是歷經三任政府的難題，請國人體諒。對此，台師大曲兆祥教授3日受訪提到，「體諒」是想凸顯這是政府不得已的選擇；廖達琪教授認為，現在談體諒太晚了；綠委鍾佳濱則認為，民眾應監督政府是否落實把關和邊境管理。

百姓無奈誰體諒？

台師大政研所教授曲兆祥回應表示，蔡總統所說的「國人」，一般來講是指國民，縮小範圍就是指選民；她提到「體諒」，代表她明顯知道多數民意反對開放萊豬，但總統基於執政者立場與美國壓力，想凸顯這是政府不得已的選擇，她有苦衷，「但現在這項『不得已』的條件從過去就一直存在，總統希望國人體諒她，但百姓的無奈，又要誰體諒呢？」

「所有公共事務成為政治攻防的主要議題時，基本上都會被政治化。」曲兆祥說，開放美國含萊克多巴胺牛豬肉進口的問題歷經3任政府，「過去重傷過馬政府，現在某種程度也造成蔡政府很大的壓力」，本質上當然是食安議題，但如今早已成為政治議題，因此他認為政治、食安議題兩者皆是。

談體諒太晚了

中山大學政治系教授廖達琪表示，蔡總統從以前在國人說法上，就喜歡且習慣用全稱，「好像她代表人民全體，但事實上她的政策從來沒有代表全體」，從來不去思考反對的聲音；多數民眾對開放萊豬有意見，因此她希望國人體諒，但 8月28日宣布開放時，她卻沒有請大家體諒，只有堅決推動，先前就應多跟民眾溝通，「現在說體諒太晚了！」

廖達琪說，對大多數國人來講，這是食安議題，但開放美國萊豬一事當然也是政治議題，「蔡總統對整件事的操作是政治性操作，不是為人民的食安思考，完全是當政治籌碼操作。」

綠：非食安議題

民進黨立委鍾佳濱表示，體諒、面對萊豬進口方式跟其他食安議題一樣，民眾應監督政府是否落實把關和邊境管理，下游的餐飲業者及相關單位都應做好相關標示；至於對豬肉攤商、餐飲小吃店業者的補貼，目前則無規劃。

鍾佳濱歎道，萊豬議題在2012年有食安成份，但在2020年完全跟食安沒有任何關連，「也不應拿豬跟牛來做比較。」

藍：食安政治議題皆是

國民黨立委曾銘宗則說，要求2300萬民眾體諒要有一個前提，政府應跟民眾、在野黨、相關產業者充分溝通，但從去年8月28日逕自宣布開放，完全沒有溝通，清楚標示萊豬、赴美查廠等措施也沒做到，未完成應該有的程序，民眾實在沒有辦法體諒。

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