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影／便當店公告「使用國產豬漲10元」侯友宜：嚴格查察！
元月起開放萊豬進口，有新北民眾在便當店發現，店內貼上公告寫著「本店使用國產豬，為反應成本，三寶飯調漲5元，豬肉類便當調漲10元」，網友看了也批「早有外國豬肉進口，根本惡意漲價」。新北市長侯友宜表示，一定請消保官確實掌握情形，如果有趁機哄抬、製造物價波動，絕對不予寬待、嚴格查察。
侯友宜今天早上前往視察泰山公有市場，有關豬肉原料標示情形及來源憑證保留，侯友宜表示，這段期間全國對萊豬進口與否、以及元月份開始落實食安自治條例跟食安法，要標示台灣豬原產地，以及所有九大業者一定要登錄食材平台，明白的標示是否為萊豬。
侯友宜指出，地方政府一定守護市民健康，在消費群來說，不管在豬肉品價、消費市場，一定要穩定市價，如果有任何人在這段時間故意哄抬物價，一定請消保官確實掌握情形，如果有趁機哄抬、製造物價波動，絕對不予寬待嚴格查察。
農委會昨天說，豬肉價格稍微上漲，是因為台灣口蹄疫拔針，豬肉出口到澳洲等國家，導致國內豬肉數量比去年少，侯友宜說，一般的物價波動能夠理解，所以一定要確實掌握物價波動，並請消保官了解消費端情形，讓民生經濟跟消費者的保護上有平衡性。
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