影／迎戰萊豬進口 傳統攤商自力救濟還有這「保命符」

台灣肉品市場遭受進口美國萊克多巴胺豬肉衝擊，「不管你掛多少張台灣豬標章都沒用！」作小生意的傳統市場攤販也只能自力救濟，有人一口氣掛了農委會、經濟部、市政府、網路下載的等等5、6張「台灣豬」標章、連羊肉攤店也要掛「台灣豬標章」，因為有兼賣「肉燥飯」，就算一天賣不了幾碗也是要大費周章標示，以免遭受美國進口萊豬連累。

台南市傳統市場老攤販指著架子上面掛的幾張台灣豬肉標章老實說，「那些個都可以上網拿來列印、根本是自愚愚人掛來看的」。劉姓攤販說，政府不肯標示含萊克多巴胺的豬肉，「消費者沒辦法朔源」，根本不相信市場看到的豬肉，「除非你抓豬來市場現在宰現賣」，小攤販真的一點辦法都沒有。

不過南部傳統市場的豬肉攤還有最後的「保命符」，攤販笑稱只能想到一個方法，就是拿出「當天向肉品市場買豬的收據」，出示當天購買的「肉品來源證明」，上面清楚記載他們買了一頭或兩頭或三頭豬、重量多少，還有屠宰購買時間、政府官辦肉品市場的簽章證明，想辦法讓民眾了解、老客戶放心，這樣才能夠保住客源。