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彰縣衛生局稽查豬肉原產地標示 81家業者無人違規

中央社 / 彰化1日電
因應萊豬開放進口，彰化縣衛生局稽查人員今天前往縣內的大賣場、超市等，針對業者是否有標示豬肉原產地進行稽查，81家業者都依規定標示豬肉原產地，無人違規。報系資料照片
因應萊豬開放進口，彰化縣衛生局稽查人員今天前往縣內的大賣場、超市等，針對業者是否有標示豬肉原產地進行稽查，81家業者都依規定標示豬肉原產地，無人違規。報系資料照片

因應萊豬開放進口，彰化縣衛生局稽查人員今天前往縣內的大賣場、超市等，針對業者是否有標示豬肉原產地進行稽查，81家業者都依規定標示豬肉原產地，無人違規。

含萊克多巴胺美豬今天起開放進口，中央也公告，市售販賣豬肉及豬可食部位原料的食品，都需如實標示豬肉原產地，彰化縣衛生局今天指出，開放萊豬進口第一天，稽查人員一大早就前往大賣場、超市、餐飲業以及攤商等進行稽查。

衛生局表示，他們稽查了81家業者，都有按照規定標示豬肉原產地，而除了今天的稽查之外，未來會持續進行稽查，也會在衛生局網站設置資訊透明專區，揭露抽驗違規資訊。

衛生局指出，為因應進口豬肉新政策，彰化縣動員稽查員及食品志工，豬肉進口商源頭管理查核率高達100%，連同今日之稽查，執行豬肉原料來源稽查及標示掃街輔導已達9307家次、志工輔導5363家次，總稽查輔導累計家數已破萬，呼籲食品業者應確實掌握所使用含豬原料食品來源，並保存肉品來源佐證資料備查。

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