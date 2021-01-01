林智堅訪視市場肉品標示 強調標產地、溯源、稽查把關

肉品標示新制今天日上路，新竹市長林智堅走訪竹蓮市場豬肉攤商、小吃店，訪視豬肉產地標示狀況，林智堅說，市府透過落實產地標示、強化溯源管理、加強稽查為市民健康、資訊透明把關，更以掃街式輔導131條路段、4千多間家業者落實產地標示，也呼籲民眾謹記來源不明、沒有標示及標示不清都不買的3不原則。

林智堅說，除輔導落實肉品產地標示，也強化溯源管理與加強稽查，透過追蹤追溯系統列冊，市內3家輸入肉品業者，61家加工廠都透過稽查業者產品來源與流向、產品標示、食品業者登錄，掌握肉品標示與來源狀況，希望業者做到資訊透明，民眾就能一眼辨識，安心選擇肉品。

市府衛生局指出，去年9月至今市府啟動跨局處專案查核輔導計畫，透過掃街、主動輔導食品相關業者落實豬肉產地標示，已累積輔導4098家，包括販售豬肉或含豬原料的包裝食品、散裝食品及餐廳與小吃攤等。

衛生局代理局長楊清媚說，今起所有豬肉及含豬可供食用部位的食品都要清楚標示豬原料原產地，未依規定標示可依食品安全衛生管理法罰3萬至300萬元，標示不實可罰4萬至400萬元。